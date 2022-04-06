Müge Anlı’nın Son Hali Şok Etti! Tanınmamak İçin Şekilden Şekle Girdi! Başını Kapattı, Alkışları Topladı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Maşallah!”
Ekranlarının sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı, geçtiğimiz gün paylaştığı bir fotoğraf ile yeni imajını gözler önüne serdi. Müge Anlı’nın sarı ve havalı saçlarına alışık olan televizyon izleyicileri, ünlü sunucuyu tanıyamazken; gördükleri fotoğraf karşısında gözlerine de inanamadı. İşte Müge Anlı'nın son hali...
Ekranlarının sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı, geçtiğimiz gün paylaştığı bir fotoğraf ile yeni imajını gözler önüne serdi. Müge Anlı’nın sarı ve havalı saçlarına alışık olan televizyon izleyicileri, ünlü sunucuyu tanıyamazken; gördükleri fotoğraf karşısında gözlerine de inanamadı. Öte yandan Müge Anlı’nın yeni imajı arkadaşının paylaşımı sayesinde ifşalandı! Peki, Müge Anlı nasıl bir değişim geçirdi? Müge Anlı imajını mı değiştirdi? Müge Anlı ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…
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06 Nis 2022 - 00:04 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.