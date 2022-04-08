- 08 Nis 2022 - 01:51

Masumlar Apartmanı Dizisinden Kalplere Acıtan Haber Geldi! Masumlar Apartmanı Ceylan öldü mü? Aslıhan Gürbüz Diziye Veda Mı Etti?

Hikayeye bu sezon dahil olan ve Han’ın eski nişanlısı Ceylan’ı canlandıran Aslıhan Gürbüz’ün diziye veda edeceği hissini uyandıran o sahne oldukça merak uyandırdı. İşte Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili son gelişmeler...

TRT1 ekranlarının iki sezondur soluksuz takip edilen yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, ekranlara gelen 65. son bölümü ile seyircisine adeta kötü bir sürpriz yaptı. Hikayeye bu sezon dahil olan ve Han’ın eski nişanlısı Ceylan’ı canlandıran Aslıhan Gürbüz’ün diziye veda edeceği hissini uyandıran o sahne hem Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümüne hem de sosyal medya platformlarına damgasını vurdu. Peki, Masumlar Apartmanı dizisinde neler oluyor? Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan ölecek mi? Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu? İşte, detaylar…

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08 Nis 2022 - 01:51 - Dizi Haberleri

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