ŞOK Market 5 LT Evin Ayçiçek Yağ Fiyatları Dibe İndi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte Şok 8 Nisan Sıvı Yağ, Çay, Toz Şeker Fiyatları! Fiyatlar Düştü…

Her hafta aktüel ürünler kataloğu ile müşterisinin ilgisini çekmeyi başaran Şok marketleri, yeni haftanın indirimli ürünlerini de açıkladı. Bu hafta ayçiçek yağından şekere; mutfak ürünlerinden sofra lezzetlerine kadar indirime giden Şok marketleri, bugün itibariyle Ramazan ayı indiriminin startını verdi. Peki, Şok marketlerinde ayçiçek yağı kaç TL, ne kadar? Şok marketleri 5 litre ayçiçek yağı, 5 kilogram şeker kaç TL, ne kadar? İşte, Şok’un bu haftaki indirimleri…

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