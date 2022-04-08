- 08 Nis 2022 - 10:39 G: 08 Nis 2022 - 10:40

ŞOK Market 5 LT Evin Ayçiçek Yağ Fiyatları Dibe İndi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte Şok 8 Nisan Sıvı Yağ, Çay, Toz Şeker Fiyatları! Fiyatlar Düştü…

Her hafta aktüel ürünler kataloğu ile müşterisinin ilgisini çekmeyi başaran Şok marketleri, yeni haftanın indirimli ürünlerini de açıkladı. Bu hafta ayçiçek yağından şekere; mutfak ürünlerinden sofra lezzetlerine kadar indirime giden Şok marketleri, bugün itibariyle Ramazan ayı indiriminin startını verdi. İşte Şok Marketlerde ki güncel fiyatlar....

Her hafta aktüel ürünler kataloğu ile müşterisinin ilgisini çekmeyi başaran Şok marketleri, yeni haftanın indirimli ürünlerini de açıkladı. Bu hafta ayçiçek yağından şekere; mutfak ürünlerinden sofra lezzetlerine kadar indirime giden Şok marketleri, bugün itibariyle Ramazan ayı indiriminin startını verdi. Peki, Şok marketlerinde ayçiçek yağı kaç TL, ne kadar? Şok marketleri 5 litre ayçiçek yağı, 5 kilogram şeker kaç TL, ne kadar? İşte, Şok’un bu haftaki indirimleri…

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08 Nis 2022 - 10:39 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
BİM Markette Ayçiçek Yağlarında Bugüne Özel İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte 8 Nisan BİM Sıvı Yağ Fiyatları! mask
BİM Markette Ayçiçek Yağlarında Bugüne Özel İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte 8 Nisan BİM Sıvı Yağ Fiyatları!
PTT AVM’de Ayçiçek Yağlarında Cuma Kampanyası! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 55 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! İşte 8 Nisan PTT AVM Sıvı Yağ Fiyatları! mask
PTT AVM’de Ayçiçek Yağlarında Cuma Kampanyası! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 55 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! İşte 8 Nisan PTT AVM Sıvı Yağ Fiyatları!
Tarım Kredi Market ve TMO Market Birleşti Özel Ortak İndirim Kararı Aldı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin… mask
Tarım Kredi Market ve TMO Market Birleşti Özel Ortak İndirim Kararı Aldı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin…
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iPhone 8, 11, 12 Kampanyalı Fiyatları Ne Kadar? MediaMarkt Teknosa Ve Vatan Bilgisayar iPhone Telefonlara Özel İndirim Yaptı! İşte iPhone Güncel Fiyat Listesi!
Sigara Fiyatlarına Tekrar Zam Geldi! 8 Nisan Cuma Güncel Sigara Fiyatları! Marlboro, Parliament, Camel İçenlere Kabus Gibi Zam Haberi… mask
Sigara Fiyatlarına Tekrar Zam Geldi! 8 Nisan Cuma Güncel Sigara Fiyatları! Marlboro, Parliament, Camel İçenlere Kabus Gibi Zam Haberi…
5 Litre Ayçiçek Yağı 129 TL İle Dibi Gördü! Tarım Kredi Market'de Depo Ve Raflar Ayçiçek Yağı Stoklarıyla Doldu! İşte Son Yağ Fiyatı 38 TL, 64 TL, 99 TL, 129 TL! mask
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5 Litrelik Ayçiçek Yağında Cuma İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! A101, Bim ve Şok İndirim İçin Sıraya Girdi! Raflar Boşalıyor!
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A101 Markette Ayçiçek Yağlarında Cuma İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte 8 Nisan A101 Sıvı Yağ Fiyatları!
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