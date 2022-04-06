Merve Boluğur’un Son Pozu Sosyal Medyada Olay Oldu! Göbeğine Kadar Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! “Murat Dalkılıç’a Dava Açacağım!

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Merve Boluğur en son Fırtına dizisiyle seyircilerin karşısına çıkmıştı. Sadece 6 bölüm yayınlanan Fırtına dizisinden sonra elini ayağını oyunculuktan çeken Merve Boluğur, Youtube işine girmişti. Daha sonra ise sahnelerde yer alacağını ve şarkıcı olacağını açıklamıştı. Yakın zamanda ilk şarkısını çıkaracak olan Merve Boluğur skandal bir değişime imzasını attı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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