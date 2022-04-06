- 06 Nis 2022 - 22:15

Merve Boluğur’un Son Pozu Sosyal Medyada Olay Oldu! Göbeğine Kadar Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! “Murat Dalkılıç’a Dava Açacağım!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, milyonların ağzını açık bıraktı. Son haliyle alev alev yakan Merve Boluğur’un hayranları ise “Murat Dalkılıç’a dava açacağım. Bu kadına ne olduysa ondan sonra oldu” yorumlarında bulundu! Sosyal medyayı kaynatan Merve Boluğur, bikinisiyle şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Merve Boluğur en son Fırtına dizisiyle seyircilerin karşısına çıkmıştı. Sadece 6 bölüm yayınlanan Fırtına dizisinden sonra elini ayağını oyunculuktan çeken Merve Boluğur, Youtube işine girmişti. Daha sonra ise sahnelerde yer alacağını ve şarkıcı olacağını açıklamıştı. Yakın zamanda ilk şarkısını çıkaracak olan Merve Boluğur skandal bir değişime imzasını attı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Nis 2022 - 22:15 Ankara- Yaşam

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