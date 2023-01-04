- 04 Oca 2023 - 13:51

Şarkıcı Doğuş'un Eşi Bakın Kim Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaşdı! Hoşkedem Hidayetkızı Kimdir, Kaç Yaşında, Mesleği Nedir?

Türkiye’nin en güvenilir ekran ismi olarak nitelendirilen Müge Anlı’ya hiç beklenmedik bir bölgeden rakip çıktı. Hem tarzı ile hem de görünüşü ile Müge Anlı’ya çok benzeyen Hoşkedem Hidayetkızı, elde ettiği başarılar ile de hem Azeri hem de Türk basının gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Türkiye’nin en güvenilir ekran ismi olarak nitelendirilen Müge Anlı’ya hiç beklenmedik bir bölgeden rakip çıktı. Hem tarzı ile hem de görünüşü ile Müge Anlı’ya çok benzeyen Hoşkedem Hidayetkızı, elde ettiği başarılar ile de hem Azeri hem de Türk basının gündemine bomba gibi düştü. Hoşkedem Hidayetkızı’nın paylaşımlarını görenler ise, dünyaca ünlü sunucuyu beğeni yağmuruna tutmadan geçemedi! Peki, Azerbaycan’ın Müge Anlısı kim? Azerbaycanlı Hoşkedem Hidayetkızı kimdir, mesleği ne, sunduğu programın adı ne? İşte, detaylar…

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04 Oca 2023 - 13:51 - Müge Anlı Haberleri

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