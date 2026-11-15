Ara transfer döneminde yabancı kontenjanında yer açmayı planlayan Galatasaray, Avrupa’dan dört kulübün ilgilendiği Gabriel Sara ile ocak ayında yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Brezilyalı yıldızın vedası halinde harekete geçecek olan sarı-kırmızılı yönetim, Juventus forması giyen 58.4 milyon euroluk Hollandalı orta saha Teun Koopmeiners’i kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda kış transfer dönemi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, kadro mühendisliğinde çok kritik bir revizyona hazırlanıyor. Takımın oyun kalitesini doğrudan yukarı çekecek ve ilk 11 seviyesinde katkı verecek yeni isimlere yer açmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, mevcut yabancı kontenjanını boşaltmak adına radikal adımlar atmaya karar verdi. Bu kapsamda orta sahanın kilit isimlerinden Gabriel Sara ile ocak ayında vedalaşma senaryosu masaya yatırılırken, yerine düşünülen dünya yıldızının ismi şimdiden camiada büyük heyecan yarattı.

Gabriel Sara İçin İngiltere ve İtalya'dan 4 Dev Kulüp Devrede

Sarı-kırmızılı formayla sergilediği istikrarlı performans ve oyun görüşüyle Avrupa piyasasında değerini koruyan Brezilyalı orta saha oyuncusuna, kıtanın en önemli iki liginden yoğun bir ilgi bulunuyor. Kulislerden sızan bilgilere göre; İtalya Serie A’nın iddialı ekipleri Napoli ve Roma ile İngiltere Premier Lig temsilcileri Aston Villa ve Brighton, Gabriel Sara’yı kış transfer dönemi listesinin üst sıralarına yazdı. Galatasaray yönetiminin de kulübün menfaatlerine uygun mali şartların oluşması ve tatmin edici tekliflerin gelmesi durumunda, başarılı futbolcunun ayrılığına onay vereceği ifade ediliyor.

Brezilyalı Yıldızın Yerine Hedef Teun Koopmeiners

Florya’da Gabriel Sara’nın ayrılık ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte alternatif arayışlarını tamamlayan sarı-kırmızılı yönetim, aradığı ismi İtalya’da buldu. Galatasaray kurmaylarının, Serie A devi Juventus’ta forma giyen 28 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners’i transfer gündeminin bir numarasına yerleştirdiği kaydedildi. Hem oyunu iki yönlü oynayabilmesi hem de ceza sahası dışından attığı etkili şutlar ve duran top becerisiyle tanınan deneyimli futbolcu, teknik heyetin de aradığı profille birebir örtüşüyor.

Juventus'un Kapısı Kiralama Formülüyle Çalınacak

Torino ekibinde bu sezon teknik heyet tercihleri doğrultusunda ilk 11’deki yerini kaybeden ve beklediği forma sürelerini bulamayan Teun Koopmeiners için Galatasaray yönetimi akılcı bir finansal plan hazırladı. Hollandalı yıldız için yüksek bir bonservis bedeli harcamak istemeyen sarı-kırmızılıların, bu operasyonu kiralama formülüyle çözmeyi hedeflediği öğrenildi.

Türk futbolseverlerin yakından hatırlayacağı üzere Koopmeiners, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda RAMS Park’ta oynanan zorlu mücadelede Galatasaray ağlarına tam 2 gol göndererek dikkatleri üzerine çekmişti. Yönetimin, Gabriel Sara’nın transferi netleşir netleşmez Juventus cephesiyle resmi temasa geçerek kiralama şartlarını sunacağı belirtiliyor.

İtalyan Devi 58.4 Milyon Euro Bonservis Ödemişti

Avrupa futbolunun en değerli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Teun Koopmeiners, 2024 yaz transfer döneminde Atalanta’da sergilediği büyüleyici performansın ardından Juventus’a transfer olmuştu. İtalyan devi, Hollandalı yıldızı kadrosuna katabilmek için bonuslarla birlikte tam 58.4 milyon euro gibi devasa bir maliyetin altına girmişti. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun siyah-beyazlı kulüple olan mevcut sözleşmesi 2028-29 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.