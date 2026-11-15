Milli arayı boş geçirmek istemeyen Trabzonspor, Rusya Premier Ligi devi Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. St. Petersburg'daki Gazprom Arena'da oynanacak mücadele bugün saat 17.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Eksiklerin çokluğu nedeniyle teknik direktör Thomas Reis, kafileye A takımdan yalnızca altı futbolcu dahil etti.

Trendyol Süper Lig’de milli takım arasına girilmesini fırsat bilen Trabzonspor, maç temposunu korumak ve kadrodaki alternatif isimlerin son durumunu görmek amacıyla yurt dışında önemli bir hazırlık sınavına çıkıyor. Karadeniz temsilcisi, Rusya Premier Ligi’nin en güçlü ekiplerinden biri olan Zenit ile St. Petersburg kentinde özel bir müsabakada kozlarını paylaşacak. Bordo-mavili ekipte milli takım kamplarına giden oyuncuların çokluğu, sakatlıklar ve izinli futbolcuların bulunması nedeniyle ortaya çıkan geniş eksik listesi, altyapıdan yetişen genç yetenekler için tarihi bir fırsatın kapısını araladı.

Gazprom Arena'daki Mücadele Şifresiz Yayınlanacak

Futbolseverlerin ve bordo-mavili taraftarların heyecanla beklediği Zenit - Trabzonspor hazırlık karşılaşmasının yayın bilgileri de netleşti. Dev mücadele, 15 Kasım 2026 Pazar günü (bugün) saat 17.00’de başlayacak. Rusya’nın St. Petersburg şehrindeki görkemli Gazprom Arena’da oynanacak olan özel karşılaşma, Türkiye’de A Spor ekranlarından futbolseverlerle şifresiz ve canlı olarak buluşacak. Teknik direktör Thomas Reis, güçlü Rus temsilcisi karşısında sahaya süreceği genç ağırlıklı kadronun ortaya koyacağı mücadeleyi yakından takip edecek.

Bordo-Mavililerde 20 Oyuncu Rusya Kafilesinde Yok

Zorlu Zenit karşılaşması öncesinde Trabzonspor teknik heyetinin belirlediği kamp kadrosu dikkat çekici detaylar barındırıyor. Thomas Reis; milli görevde bulunan isimlerin yanı sıra dinlendirilmesine karar verilen ve tedavileri süren tam 20 futbolcuyu Rusya kafilesine dahil etmedi.

Bordo-mavili ekipte Onana, Fabinho, Melih, Ozan ve Onuachu, teknik heyetten özel izinli olmaları sebebiyle hazırlık maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Pina, Batagov, Okay, Folcarelli, Malinovskyi, Aral ve Franculino da kafilede yer almayan isimler oldu. Ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Salah, Muçi, Savic, Nwaiwu, Cabral, Saviolo, Mustafa ve Ali Habeşoğlu ise Rusya’ya götürülmedi. Bu yoğun eksikler nedeniyle Trabzonspor, alışılmış ilk 11 kurgusundan tamamen farklı bir görüntüyle sahada yer alacak.

Thomas Reis'ten U17 ve U19 Yıldızlarına Büyük Fırsat

Karadeniz ekibinin St. Petersburg çıkarmasındaki en heyecan verici gelişme, kulüp öz kaynağından yetişen genç oyuncuların A takım formasıyla üst düzey bir rakibe karşı kendilerini gösterme şansı yakalaması oldu. Geleceğin kadrosunu inşa etmek isteyen Alman çalıştırıcı Thomas Reis, kulübün U17 ve U19 takımlarından çok sayıda genç yeteneği Rusya kafilesine davet etti.

Genç futbolcuların Avrupa tecrübesi yüksek bir rakip karşısında sergileyeceği performans, teknik ekibin sezonun kalan bölümü için yapacağı değerlendirmelerde belirleyici olacak. Reis’in özellikle genç isimlerin fiziksel temas gücünü, oyun disiplinini ve saha içi pozisyon bilgilerini mercek altına alması bekleniyor.

A Takım Kadrosundan Yalnızca 6 Futbolcu Götürüldü

Trabzonspor’un Rusya kafilesinde mevcut A takım kadrosundan sadece altı deneyimli futbolcu bulunuyor. Stoper hattında Samet Akaydin ve Cenk Özkaçar, orta sahada Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari, hücum bölgesinde ise Umut Nayir ve Metehan Mimaroğlu kafileye dahil edilen as takım oyuncuları oldu. Sezonun geride kalan bölümünde daha kısıtlı süreler alan bu isimlerin, genç takım arkadaşlarına saha içinde liderlik yaparak hem sorumluluk almaları hem de teknik heyetin gözüne girmek için yüksek bir motivasyonla mücadele etmeleri hedefleniyor.