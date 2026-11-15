Süper Lig’de şampiyonluk ipini göğüslemek ve sezonun ikinci yarısına çok daha güçlü bir kadro yapısıyla girmek isteyen Galatasaray, yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde çalışmalarını vites yükselterek sürdürüyor. Özellikle orta saha bölgesine hem fizik gücü yüksek hem de dinamizm katacak bir takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, rotasını İtalya’ya çevirdi. Florya kurmaylarının uzun süredir takip listesinde yer alan ve daha önce Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla Süper Lig atmosferini yakından tanıyan Christ Inao Oulai için resmi temasların sıklaştırıldığı öğrenildi.

Masadaki En Güçlü Formül: Satın Alma Opsiyonlu Kiralama

İtalya Serie A temsilcisi Fiorentina kadrosunda yer alan 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak isteyen Galatasaray yönetimi, transfer operasyonunu kulübün mali dengelerini koruyarak sonuçlandırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda İtalyan kulübüyle yürütülen son görüşmelerde farklı transfer modelleri masaya yatırıldı. Yapılan pazarlıklarda satın alma opsiyonlu kiralama formülünün ön plana çıktığı, sarı-kırmızılı yöneticilerin bu finansal model üzerinden uzlaşma sağlayarak genç yeteneği devre arasında kadroya katmayı amaçladığı ifade edildi.

Christ Oulai Sarı-Kırmızılı Formaya Sıcak Bakıyor

Fiorentina cephesiyle sürdürülen pazarlıklarda Galatasaray yönetiminin elini en çok güçlendiren detay ise genç futbolcunun transfere olan yaklaşımı oldu. Sarı-kırmızılı kulübün kendisine gösterdiği yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyan Fildişi Sahilli futbolcunun, yeniden Türkiye’ye dönmeye ve Galatasaray forması giymeye son derece sıcak baktığı belirtiliyor. Oyuncunun bu istekli tavrının, İtalyan kulübünü kiralama formülüne ikna etme noktasında kilit rol oynadığı ve kış transfer döneminde İstanbul’a geliş ihtimalini giderek güçlendirdiği kaydedildi.

Teknik Heyetin Genç ve Dinamik Kadro Planlaması

Galatasaray teknik heyetinin de devre arası kadro mühendisliğinde yaş ortalamasını düşürecek, tempolu ve gelişime açık oyuncu profillerine öncelik vermesi Christ Oulai hamlesini stratejik bir noktaya taşıyor. Süper Lig’in sertliğine ve oyun temposuna uyum sorunu yaşamayacak olması da 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu rakiplerinin bir adım önüne çıkarıyor. Taraflar arasındaki resmi görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşarak devam edeceği ve sarı-kırmızılı yönetimin bu önemli operasyonu kış transfer döneminde resmi imzaya dökmeyi planladığı belirtiliyor.