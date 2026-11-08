Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Amedspor karşılaşmasının ardından GSStore tarafından yapılan bir sosyal medya paylaşımı büyük bir kriz çıkardı. Barış Alper Yılmaz için hazırlanan forma tanıtım videosundaki sarı torba imgesi tepki topladı. Paylaşım silinirken Amedspor kulüp yönetimi ile 15 baro peş peşe sert açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftası, sahadaki 7 gollü heyecanlı mücadelenin ötesinde, maç bitiminde yaşanan sosyal medya kriziyle gündeme oturdu. RAMS Park Arena’da oynanan zorlu karşılaşmada Galatasaray, konuğu Amedspor’u 4-3 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Ancak müsabakanın hemen ardından sarı-kırmızılı kulübün resmi lisanslı ürün mağazası olan GSStore hesabı üzerinden yayınlanan bir video, spor kamuoyunda geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Karşılaşmada Galatasaray’a galibiyeti getiren son golün mimarı Barış Alper Yılmaz için hazırlanan özel forma tanıtım klipinde kullanılan başlangıç görseli, kamuoyunun belirli kesimleri tarafından toplumsal hafızada olumsuz anlamlar barındıran sarı torba imgesine benzetildi. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından GSStore yönetimi söz konusu videoyu tüm platformlardan kaldırmak zorunda kaldı.

GSStore’dan Ambalaj Açıklaması: "Farklı Anlamlar Yüklenmesin"

Sosyal mecralarda kısa sürede yayılan eleştirilerin ardından GSStore yetkilileri resmi bir bilgilendirme metni yayımladı. Hazırlanan içerikte herhangi bir kötü niyet ya da toplumsal gönderme bulunmadığını vurgulayan mağaza yönetimi, videoda görülen sarı ambalaj malzemesinin detaylarını paylaştı.

Yapılan kamuoyu açıklamasında, videoda yer alan görselin yalnızca ürünün özel ambalaj tasarımında kullanılan altın renkli pelur kağıdı olduğu belirtildi. Malzemenin tasarım estetiği amacıyla tercih edildiğini bildiren kulüp kanadı, görselin amacını aşan veya farklı mesajlar içeren biçimde yorumlanmasından üzüntü duyulduğunu ifade etti. Ancak yapılan bu teknik açıklama, yükselen tepki dalgasını dindirmeye yetmedi.

Amedspor Başkanı Nahit Eren: "Paylaşımı Silmek Yetmez, Özür Bekliyoruz"

Söz konusu tanıtım videosuna en sert tepkilerden biri rakip takımın tepe yönetiminden geldi. Amedspor Başkanı Nahit Eren, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada paylaşımın sadece yayından kaldırılmasının toplumsal vicdanı rahatlatmayacağını vurguladı.

Galatasaray yönetimini açık bir şekilde sorumluluk almaya ve resmi bir özür yayınlamaya davet eden Eren, bu tür yaklaşımların forma tanıtımı kılıfı altında geçiştirilemeyeceğini belirtti. İlgili videonun hazırlanmasında ve onaylanmasında payı olan kişilerin tespit edilerek kulüp bünyesinde gerekli idari işlemlerin başlatılması gerektiğini ifade eden Amedspor Başkanı, sporun birleştirici ruhuna vurgu yaparak sürecin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

15 Bölge Barosundan Ortak Kınama ve Hukuki Adım

Gelişmeler sadece spor camiasıyla sınırlı kalmadı; hukuk dünyası da yaşanan olay karşısında ortak bir duruş sergiledi. Başta Diyarbakır Barosu, Mardin Barosu ve Van Barosu olmak üzere toplam 15 baro, yayınladıkları ortak bildiride paylaşımı şiddetle kınadıklarını ve gerekli hukuki süreçleri başlattıklarını duyurdu.

Barolar tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, spor yarışmalarının nefret söylemlerinin değil, karşılıklı saygı ve dostluğun sahnesi olması gerektiği hatırlatıldı. Kullanılan görsel materyalin tarihsel ve toplumsal arka planına dikkat çekilen metinde şu ifadelere yer verildi:

Kürt toplumunun kolektif hafızasında acıyı, kayıpları ve yas duygusunu temsil eden imgenin sadece basit bir görsel tasarım olarak geçiştirilemeyeceği vurgulandı. Bu tür sembollerin yeşil sahalara ve sportif rekabete taşınmasının, geçmişte yaşanan toplumsal travmaları hafife alma riski taşıdığına dikkat çekildi. Adli makamlara suç duyurusunda bulunacaklarını belirten hukuk örgütleri, sporda toplumsal barışı zedeleyecek her türlü söylem ve sembolün karşısında duracaklarını ilan etti.

Sahadaki 4-3'lük skorun gölgesinde kalan bu iletişim krizi, spor ve toplumsal hassasiyetler arasındaki çizginin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gösterdi. Kulüplerin resmi hesaplarından yapılan paylaşımlarda kullanılan görsel dilin önemi artarken, kamuoyu Galatasaray cephesinden konuyla ilgili yeni bir resmi adım gelip gelmeyeceğini merakla bekliyor.