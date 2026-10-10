Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak kritik maçın bilet fiyatları ve satış tarihleri açıklandı. RAMS Park'taki karşılaşma için öncelikli satışlar 10 Ekim Cumartesi günü GSPlus Premium ve GSPara kart sahiplerine başladı. Genel satışlar ise 11 Ekim Pazar günü GS logolu Passo kart sahiplerinin erişimine açılacak.

Futbol dünyasının gözü, Avrupa arenasındaki büyük buluşmaya çevrildi. Galatasaray ile İspanyol devi Barcelona arasında oynanacak UEFA mücadelesi öncesinde, sarı-kırmızılı taraftarların uzun süredir beklediği bilet fiyatları ve satış takvimi Galatasaray Kulübü tarafından resmi olarak duyuruldu. İstanbul'daki RAMS Park'ta gerçekleşecek bu kritik karşılaşma için biletler, kademeli bir satış stratejisiyle futbolseverlerin beğenisine sunulacak. Galatasaray camiası, Avrupa'daki bu önemli eşleşmede takımlarına tam destek olmak adına tribünlerdeki yerini almak için sabırsızlanıyor.

Galatasaray-Barcelona Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray Kulübü, Barcelona ile yapılacak müsabaka için farklı tribün kategorilerine özel olarak belirlenen bilet fiyat listesini taraftarların bilgisine sundu. Açıklanan bu liste, geniş bir fiyat aralığı sunarak her kesimden futbolseverin maçı tribünden izleyebilmesi için seçenekler oluşturuyor. Bilet fiyatları, tribünün konumu ve sunduğu görüş açısına göre değişiklik göstermektedir.

Kategori Fiyat (TL) Premium 75.000 Delux 70.000 Lux 67.500 Classic 65.000 Kategori 1 50.000 Kategori 2 45.000 Kategori 3 40.000 Kategori 4 35.000 Kategori 5 30.000 Kategori 6 25.000 Kategori 7 22.500 Kategori 8 15.000 Kategori 9 13.000 Kategori 10 3.500 Kategori 11 2.800 Misafir Tribünü 2.800

Galatasaray-Barcelona Maçı Bilet Satış Tarihleri

Galatasaray Kulübü, Barcelona maçı bilet satış sürecini kademeli bir plan dahilinde yürüteceğini açıkladı. Bu stratejiyle, belirli kart sahiplerine öncelik tanınarak ilk etapta onların biletlere ulaşımı sağlanacak, ardından genel satışa geçilerek tüm taraftarların bu büyük heyecana ortak olması amaçlanıyor.

Öncelikli Satış: 10 Ekim Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla GSPlus Premium ile GSPara Kredi ve Banka Kartı sahipleri için başladı.

10 Ekim Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla ile sahipleri için başladı. Genel Satış: 11 Ekim Pazar günü saat 11.00’de GS logolu Passo kart sahiplerinin erişimine açılacak.

Taraftarların, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu kritik karşılaşmanın atmosferini RAMS Park tribünlerinde yaşamak için belirtilen satış tarihlerini ve kanallarını dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kulüp, biletlere olan yoğun talebi karşılamak ve adil bir dağıtım sağlamak amacıyla bu kademeli satış sistemini tercih etti. Maç heyecanı doruklara çıkarken, sarı-kırmızılı renklere gönül verenlerin takımlarına destek vermek için tribünleri doldurması bekleniyor.