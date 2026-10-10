Futbol dünyasının gözü, Avrupa arenasındaki büyük buluşmaya çevrildi. Galatasaray ile İspanyol devi Barcelona arasında oynanacak UEFA mücadelesi öncesinde, sarı-kırmızılı taraftarların uzun süredir beklediği bilet fiyatları ve satış takvimi Galatasaray Kulübü tarafından resmi olarak duyuruldu. İstanbul'daki RAMS Park'ta gerçekleşecek bu kritik karşılaşma için biletler, kademeli bir satış stratejisiyle futbolseverlerin beğenisine sunulacak. Galatasaray camiası, Avrupa'daki bu önemli eşleşmede takımlarına tam destek olmak adına tribünlerdeki yerini almak için sabırsızlanıyor.

Galatasaray-Barcelona Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray Kulübü, Barcelona ile yapılacak müsabaka için farklı tribün kategorilerine özel olarak belirlenen bilet fiyat listesini taraftarların bilgisine sundu. Açıklanan bu liste, geniş bir fiyat aralığı sunarak her kesimden futbolseverin maçı tribünden izleyebilmesi için seçenekler oluşturuyor. Bilet fiyatları, tribünün konumu ve sunduğu görüş açısına göre değişiklik göstermektedir.

KategoriFiyat (TL)
Premium75.000
Delux70.000
Lux67.500
Classic65.000
Kategori 150.000
Kategori 245.000
Kategori 340.000
Kategori 435.000
Kategori 530.000
Kategori 625.000
Kategori 722.500
Kategori 815.000
Kategori 913.000
Kategori 103.500
Kategori 112.800
Misafir Tribünü2.800

Galatasaray-Barcelona Maçı Bilet Satış Tarihleri

Galatasaray Kulübü, Barcelona maçı bilet satış sürecini kademeli bir plan dahilinde yürüteceğini açıkladı. Bu stratejiyle, belirli kart sahiplerine öncelik tanınarak ilk etapta onların biletlere ulaşımı sağlanacak, ardından genel satışa geçilerek tüm taraftarların bu büyük heyecana ortak olması amaçlanıyor.

  • Öncelikli Satış: 10 Ekim Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla GSPlus Premium ile GSPara Kredi ve Banka Kartı sahipleri için başladı.
  • Genel Satış: 11 Ekim Pazar günü saat 11.00’de GS logolu Passo kart sahiplerinin erişimine açılacak.

Taraftarların, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu kritik karşılaşmanın atmosferini RAMS Park tribünlerinde yaşamak için belirtilen satış tarihlerini ve kanallarını dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kulüp, biletlere olan yoğun talebi karşılamak ve adil bir dağıtım sağlamak amacıyla bu kademeli satış sistemini tercih etti. Maç heyecanı doruklara çıkarken, sarı-kırmızılı renklere gönül verenlerin takımlarına destek vermek için tribünleri doldurması bekleniyor.