Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Türkiye'deki yayın adresi beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K olarak açıklandı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma saat 21.30'da başlıyor. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapıyor.

Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, yayın haklarının bulunduğu platformlar üzerinden maçı izleyebiliyor. Türkiye'de karşılaşmanın şifresiz yayınlandığına ilişkin doğrulanmış bir kanal bilgisi bulunmuyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini canlı ve şifresiz veren yabancı kanallar

Galatasaray-Fenerbahçe maçını yurt dışından takip etmek isteyen futbolseverler için paylaşılan yayın listesinde şu kanal ve platformlar yer alıyor:

Fransa: beIN Sports 2, Free, myCANAL

beIN Sports 2, Free, myCANAL Portekiz: Sport TV2

Sport TV2 Romanya: Prima Sport 3, Prima Play

Prima Sport 3, Prima Play Rusya: Match! Football 3, MatchTV

Match! Football 3, MatchTV Balkanlar: Arena Sport, Sportklub, SuperSport

Arena Sport, Sportklub, SuperSport Uluslararası: Digiturk Play, Digiturk Euro

Önemli not: Bu kanalların karşılaşmayı yayınlayıp yayınlamadığı ve yayının şifresiz olup olmadığı ülkeye, yayın haklarına ve abonelik koşullarına göre değişebilir. Maçı ücretsiz izlemek isteyenlerin ilgili yayıncıların güncel yayın akışını kontrol etmesi gerekiyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

Ev sahibi Galatasaray, ligde 19 puanla liderlik koltuğunda bulunurken Fenerbahçe 16 puanla zirve yarışını sürdürüyor. İki takımın karşılaşma öncesindeki muhtemel kadroları şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku.

Galatasaray-Fenerbahçe maçında gözler Osimhen ve Muric'te

Galatasaray'ın gol yollarındaki önemli isimlerinden Victor Osimhen, bu sezon ligde çıktığı 6 karşılaşmada 6 gol kaydetti. Nijeryalı futbolcunun performansı, derbi öncesinde sarı-kırmızılı takımın en önemli hücum başlıkları arasında yer alıyor.

Fenerbahçe cephesinde ise verilen bilgilere göre 8 maçta 7 gol atan Vedat Muric, takımın en skorer ismi olarak öne çıkıyor. İki ekibin hücum oyuncularının performansı, karşılaşmanın sonucunu etkileyebilecek başlıklar arasında bulunuyor.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 407. maç

Galatasaray ile Fenerbahçe, 17 Ocak 1909'da başlayan tarihi rekabette 407. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin 150, Galatasaray'ın ise 131 galibiyeti bulunuyor. 125 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Gol istatistiklerinde de Fenerbahçe'nin 546-508 üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig'deki puan yarışını yakından ilgilendiren derbi, iki takımın sezon hedefleri açısından önem taşıyor.

GS-FB derbisi saat kaçta?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim'de RAMS Park'ta saat 21.30'da oynanıyor. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Türkiye'de maçın yayın adresi beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K olarak belirtiliyor.