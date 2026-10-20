Sergen Yalçın, A Milli Takım teknik direktörlüğü için dört yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Kafa Sports’a konuşan deneyimli çalıştırıcı, yeni görevi için gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Berke Özer’le görüşeceğini de belirten Yalçın, geçmişte yaşanan sorunların çözülebileceğini vurguladı. Federasyonun duyurusu beklenirken açıklamalar, sözleşmenin süresi ve kadro yaklaşımı hakkında ilk önemli bilgileri verdi.

A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevi için adı öne çıkan Sergen Yalçın, anlaşmaya ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonuyla görüşen deneyimli çalıştırıcı, Kafa Sports’a yaptığı değerlendirmede dört yıllık anlaşmaya vardığını söyledi.

Yalçın’ın açıklaması, prensip anlaşmasına ilişkin haberlerin ardından geldi. Milli Takım’da görev üstlenmenin kendisi açısından taşıdığı önemi anlatan teknik adam, futbolseverlerden destek istedi. Açıklamalarında yalnızca anlaşmanın süresine değil, oyuncularla kuracağı ilişkiye ve takımın yeniden taraftar desteği kazanmasına da değindi.

“Hepimiz için hayırlı olsun”

Son günlerde görüşmelerin hızlandığını anlatan Yalçın, “Son 2-3 günde ciddi gelişmeler oldu. Hepimiz için hayırlı olsun, ülkeye hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Milli Takım’ın bütün teknik direktörler için özel bir yere sahip olduğunu belirten Yalçın, ay-yıldızlı formanın önemini vurguladı. Bu görevin kendisine gurur ve mutluluk verdiğini dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, başarılı bir dönem geçirmek için desteğin önemine de dikkat çekti. Futbolseverlerin Milli Takım etrafında yeniden birleşmesini hedeflediğini anlattı. Böylece ilk açıklamasında, saha içindeki sonuçların yanında takım ile taraftar arasındaki bağa da yer verdi.

Sergen Yalçın’ın sözleşmesi kaç yıllık?

Yalçın’ın açıklamalarındaki en önemli ayrıntılardan biri sözleşme süresi oldu. Deneyimli çalıştırıcı, dört yıllık anlaşma yaptıklarını belirterek herkesin desteğiyle başarılı olmayı umduğunu söyledi.

Bu açıklama, sözleşmenin süresine ilişkin belirsizliği Yalçın’ın kendi beyanı üzerinden giderdi. Bununla birlikte anlaşmanın diğer maddeleri, teknik ekibin yapısı ve görev başlangıcına ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

Habere konu açıklamanın yapıldığı sırada federasyonun toplantı sonrasında resmî duyuruyu yayımlaması bekleniyordu. Dolayısıyla Yalçın’ın anlaşmayı açıklaması ile TFF’nin sözleşme ayrıntılarını kamuoyuna duyurması, sürecin iki ayrı adımını oluşturuyor.

Berke Özer Milli Takım’a dönecek mi?

Sergen Yalçın’ın yanıt verdiği bir diğer konu Berke Özer’in Milli Takım’a dönüşü oldu. Genç kaleciyle önceki dönemde yaşanan sorunlara değinen Yalçın, bunların çözülemeyecek meseleler olmadığını söyledi.

Oyuncuların hata yapabileceğini belirten teknik adam, Berke Özer’le bizzat görüşeceğini açıkladı. Gerekli konuşmaların ardından sorunların aşılabileceğini ifade etti. Özür gerektiren bir durum varsa bunun da çözüme kavuşturulabileceğini anlattı.

Yalçın’ın sözleri, kaleciyle iletişim kurmaya ve geçmişteki anlaşmazlıkları gidermeye açık olduğunu gösterdi. Ancak açıklamada belirli bir maçın aday kadrosu ilan edilmedi. Berke Özer’le görüşme mesajı, kesinleşmiş bir kadro duyurusu anlamına gelmiyor.

İlk maç için Belçika karşılaşması öne çıkıyor

A Milli Takım, kasım ayında UEFA Uluslar Ligi’ndeki son iki karşılaşmasına çıkacak. Takvimde 12 Kasım’da İzmir’de Belçika maçı, ardından 15 Kasım’da Fransa deplasmanı bulunuyor.

Görevlendirmenin resmiyet kazanması halinde Yalçın’ın ay-yıldızlı ekibin başındaki ilk sınavı Belçika karşılaşması olacak. Üç gün sonraki Fransa mücadelesi de yeni dönemin ikinci karşılaşması niteliğini taşıyacak.

Böylece anlaşmanın ardından dikkatler, kasım maçlarının hazırlıklarına çevrilecek. Aday kadro tercihleri, kaleci seçimi ve teknik ekibin çalışma programı, görevin resmen başlamasıyla birlikte netleşecek başlıklar arasında yer alacak.

Beşiktaş’ta iki kupa kazanmıştı

Teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Gaziantepspor’da başlayan Sergen Yalçın; Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor’da görev yaptı. Beşiktaş ve Antalyaspor’u da çalıştırdı.

2020–2021 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarını kazandı. Kulüp takımlarındaki deneyiminin ardından Milli Takım görevi için anlaşmaya vardığını açıklayan Yalçın, ilk mesajlarında hem sorumluluğun büyüklüğüne hem de ortak desteğe vurgu yaptı. Federasyonun duyurusuyla birlikte yeni dönemin resmî takvimi ve çalışma ayrıntıları da açıklık kazanacak.