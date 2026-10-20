Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Anthony Taylor’ı getirdi. Elit Hakem Direktörlüğünden başkanlığa geçen İngiliz futbol adamıyla birlikte kurul üyeliklerine üç isim atandı. Kararın ardından Taylor’ın kariyeri ve kurulun yeni yapısı gündeme geldi. İşte yeni başkanın görev geçmişi, açıklanan üyeler ve federasyonun aynı toplantıda aldığı diğer kararların kamuoyuna yansıyan önemli ayrıntıları.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Anthony Taylor’ın getirildiğini açıkladı. TFF Yönetim Kurulunun 20 Ekim 2026 tarihli toplantısında alınan kararla, Elit Hakem Direktörlüğü görevini yürüten Taylor kurulun başına geçti.

Federasyon, başkanlık değişikliğiyle birlikte boşalan kurul üyeliklerine yapılan atamaları da duyurdu. Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek, MHK üyeliklerine getirildi. Böylece hakem yönetimindeki yeni görevlendirmeler resmiyet kazandı.

Duyuruda, atamaların kurulda boşalan üyelikler için yapılan değerlendirme sonucunda gerçekleştiği belirtildi. Taylor’ın yeni görevi, ağustos ayında başladığı Elit Hakem Direktörlüğünün ardından geldi.

Anthony Taylor kimdir, kaç yaşında?

Anthony Taylor, 20 Ekim 1978’de İngiltere’nin Manchester kentinde doğdu. Uzun yıllar İngiliz futbolunda ve uluslararası organizasyonlarda hakemlik yaptı. MHK Başkanlığına atandığı 20 Ekim 2026 günü 48 yaşına girdi.

Taylor, 2010 yılında Premier Lig’de görev yapan üst düzey hakemler arasına katıldı. 2013’te FIFA hakem listesine girerek uluslararası karşılaşmalarda görev almaya başladı. İngiltere’deki lig mücadelelerinin yanında kupa finallerinde ve Avrupa kupalarında da düdük çaldı.

Kariyerindeki önemli karşılaşmalar arasında 2015 İngiltere Lig Kupası finali bulunuyor. Chelsea ile Tottenham’ın Wembley’de karşılaştığı bu mücadeleyi yöneten Taylor, sonraki yıllarda da üst düzey organizasyonlarda görev aldı. 2023 UEFA Avrupa Ligi finali de yönettiği önemli maçlar arasında yer aldı.

Taylor hangi görevden MHK Başkanlığına geldi?

Yeni MHK Başkanı, atama öncesinde federasyon bünyesinde Elit Hakem Direktörü olarak çalışıyordu. TFF, Taylor’ın bu göreve başladığını 4 Ağustos 2026’da duyurmuştu.

Premier Lig’de 16 yıl boyunca görev yapan Taylor, 2026 Dünya Kupası’nın ardından aktif hakemlik kariyerini tamamladı. Daha sonra Türkiye’de hakemlerin gelişimine yönelik çalışmalarda sorumluluk üstlendi.

Elit Hakem Direktörlüğü kapsamındaki çalışma alanları; üst klasman hakemlerinin teknik gelişimi, performans değerlendirmeleri, eğitim programları ve maç analizlerini içeriyordu. Geri bildirim süreçleri ile uluslararası standartlara uygun gelişim stratejileri de bu görevin başlıkları arasındaydı. Yeni kararla birlikte Taylor’ın sorumluluğu, doğrudan kurul başkanlığı düzeyine taşındı.

MHK üyeliklerine kimler atandı?

TFF’nin son duyurusunda başkanlık ve üyelikler için açıkladığı isimler şöyle:

İsim Açıklanan yeni görevi Anthony Taylor Merkez Hakem Kurulu Başkanı Alan Snoddy Merkez Hakem Kurulu Üyesi Igor Radojicic Merkez Hakem Kurulu Üyesi Barış Şimşek Merkez Hakem Kurulu Üyesi

Federasyon açıklamasında Alan Snoddy’nin, atama sırasında kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görev yaptığı bilgisine de yer verdi.

Bu liste, son kararla açıklanan görevlendirmeleri gösteriyor. Duyuru boşalan üyeliklere yönelik atamaları kapsadığı için dört ismi kurulun bütün üyelerinin yer aldığı eksiksiz liste olarak değerlendirmemek gerekiyor. Açıklamada yeni üyelerin kendi aralarındaki ayrıntılı görev dağılımı paylaşılmadı.

Ferhat Gündoğdu’nun ardından görev değişikliği

DHA’nın aktardığı bilgilere göre Taylor, Ferhat Gündoğdu’nun istifasıyla boşalan başkanlık görevini üstlendi. Böylece Elit Hakem Direktörü olarak Türkiye’de çalışmaya başlayan İngiliz futbol adamı, kısa süre sonra MHK yönetiminin başına geçti.

Atama kararı, başkanlık konusundaki belirsizliği sona erdirdi. Federasyonun duyurusu, Taylor’ın görevlendirilmesini bir adaylık veya değerlendirme aşaması olarak değil, yönetim kurulunun aldığı karar olarak kamuoyuna bildirdi.

Hakem açıklamaları için yeni düzenleme kararı

Aynı toplantıda hakemlerle ilgili bir başka karar daha çıktı. TFF, maç öncesinde ve sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara uygulanacak cezalar için Futbol Disiplin Talimatı’nda özel düzenlemeye gidilmesini kararlaştırdı.

Ancak duyuruda yeni ceza tutarları veya yaptırımların ayrıntıları açıklanmadı. Bu nedenle düzenleme kararı ile yürürlüğe girecek maddelerin içeriğini birbirinden ayırmak gerekiyor.

Federasyon ayrıca Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesi sürecinin 30 Kasım’da sonuçlandırılmasına karar verdi. Böylece toplantıdan MHK atamalarının yanında disiplin düzenlemesi ve yayın ihalesi takvimine ilişkin kararlar da çıktı.