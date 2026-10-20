Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin tarihinde değişiklik olmadı. TFF Yönetim Kurulunun değerlendirmesinin ardından karşılaşmanın oynanacağı tarih ve saat açıklandı. RAMS Park’taki mücadele, Süper Lig’in dokuzuncu haftasında gerçekleşecek. Tarih değişikliği beklentisini takip eden taraftarlar için güncel program, seyahat ve maç planlarının hangi güne göre hazırlanacağını da yeniden netleştirmiş oldu.

alatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın tarihine ilişkin bekleyiş sona erdi. Derbi, daha önce açıklanan program doğrultusunda 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da oynanacak. Tarih değişikliği gündeme gelse de 20 Ekim’deki değerlendirme sonrasında mevcut takvim korundu.

DHA’nın haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, toplantısında derbinin tarihini değerlendirdi. Bu değerlendirmeden karşılaşmayı başka bir güne taşıyacak karar çıkmadı. Böylece “Derbi ertelendi mi?” sorusunun yanıtı, son değerlendirmede erteleme olmadığı şeklinde netleşti.

Derbi hangi gün, saat kaçta oynanacak?

Süper Lig’in dokuzuncu haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi kendi sahasında ağırlayacak. Karşılaşmanın adresi İstanbul’daki RAMS Park olacak. Başlama saati ise Türkiye saatiyle 21.30.

Maçın güncel programı şöyle:

Bilgi Açıklama Karşılaşma Galatasaray–Fenerbahçe Tarih 26 Ekim 2026 Gün Pazartesi Başlama saati 21.30 Stat RAMS Park Organizasyon Süper Lig, 9. hafta Son değerlendirme Tarih değişmedi

Bu programa göre karşılaşma hafta sonunda değil, pazartesi akşamı gerçekleşecek. Maçı takip etmek için iş, yolculuk veya konaklama planı hazırlayanların takvimde 26 Ekim’i esas alması gerekiyor.

TFF değerlendirmesinde ne oldu?

Derbinin oynanacağı günün değişebileceğine ilişkin haberler, futbolseverlerin dikkatini federasyon toplantısına çevirdi. Ancak toplantı sonrasında yayımlanan haberlerde mevcut gün ve saatin korunduğu bildirildi.

Habertürk’ün aktardığı bilgilere göre TFF Yönetim Kurulundaki değerlendirme, karşılaşmanın 26 Ekim Pazartesi saat 21.30’da oynanacağı programı değiştirmedi. Dolayısıyla yeni bir maç tarihi belirlenmedi; daha önce duyurulan takvim geçerliliğini sürdürdü.

Burada birbirinden ayrılması gereken iki gelişme bulunuyor: Tarih değişikliğinin gündeme gelmesi ve bu değişikliğin karara bağlanması. Bir güncellemenin konuşulması, maçın ertelendiği anlamına gelmiyor. Son değerlendirmeye ilişkin haberler de erteleme yerine mevcut programın devam ettiğini gösteriyor.

Eski tarih değişikliği haberleri neden karışıklık yaratabilir?

Derbiyle ilgili arama yapanların karşısına farklı tarihlerde yayımlanmış içerikler çıkabiliyor. Eylül ayında yayımlanan bazı haberlerde, maçın 26 Ekim Pazartesi gününe alındığı bilgisi yer almıştı. Bu içeriklerle 20 Ekim’deki son değerlendirmeyi aynı gelişme gibi okumamak gerekiyor.

Eylül ayındaki haber, o dönemde açıklanan programı anlatıyor. Güncel haber ise bu programın yeniden değerlendirilmesine rağmen değişmediğini bildiriyor. Bu nedenle yalnızca “Derbinin tarihi değişti” başlığını görmek yeterli değil; haberin yayın tarihi ve içinde belirtilen maç günü birlikte kontrol edilmeli.

Ankara’dan İstanbul’a gidecek taraftarlar hangi tarihi esas almalı?

Ankara’dan karşılaşma için İstanbul’a seyahat edecek taraftarların ulaşım ve konaklama planlarını pazartesi akşamındaki maç saatine göre düzenlemesi gerekiyor. Tarih değişikliği beklentisiyle farklı bir gün için hazırlık yapanların rezervasyonlarını yeniden incelemesi yararlı olacak.

Maçın başlama saati ile stada giriş için ayrılacak süre de aynı şey değil. Şehirler arası yolculuk, İstanbul içindeki ulaşım ve stat çevresindeki yoğunluk hesaba katılmalı. Özellikle aynı gece Ankara’ya dönmeyi düşünenlerin, dönüş seferlerini yalnızca başlama saatine bakarak seçmemesi gerekiyor.

Bilet satış duyurusu, giriş koşulları ve varsa taraftar kısıtlamaları ise maç takviminden ayrı başlıklar. Tarihin korunması, bu konulardaki bütün ayrıntıların da açıklanmış olduğu anlamına gelmiyor.

Derbi öncesinde hangi bilgiler takip edilmeli?

Karşılaşmaya kadar hakem ataması, kadro durumu ve stada giriş düzenlemeleriyle ilgili duyurular önem taşıyacak. Bunların her biri kendi açıklaması üzerinden değerlendirilmeli; tarih haberinden hareketle eksik bilgiler tamamlanmamalı.

20 Ekim’deki değerlendirme sonrasında geçerli program, 26 Ekim Pazartesi saat 21.30. Yeni bir resmî değişiklik duyurusu gelmedikçe taraftarların maç planlarında esas alacağı gün ve saat bu olacak.