Süper Lig'de ve Avrupa arenasında yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması tam gaz sürüyor. Teknik heyet ve yönetimin ortak yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, takımın zayıf kalan bölgelerine takviye yapılması hedeflenirken mevcut kadrodaki verimsiz isimlerle de yolların ayrılması gündeme geldi. Bu doğrultuda Florya'da alınan ilk radikal karar, sezon başında büyük beklentilerle takıma kazandırılan genç orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu oldu.

BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA KALDI

Yaz transfer döneminde İngiltere ekibi Burnley'den 3 milyon sterlin (yaklaşık 3,5 milyon euro) kiralama bedeli ödenerek kadroya dahil edilen 20 yaşındaki Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bir türlü istenen seviyeye ulaşamadı. Yıllık 2 milyon 650 bin euro garanti maaş kazanan genç oyuncu, teknik heyetin gözüne giremedi. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi kulvarlarında zaman zaman şans bulan Ugochukwu, bu süreleri etkili değerlendiremeyerek beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.

İstatistikler de oyuncunun takımdaki durumunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu sezon 5 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde görev alan Fransız orta saha, toplamda yalnızca 123 dakika süre alabildi. Sahada kaldığı anlarda oyun temposuna ayak uydurmakta zorlanan ve ilk 11 yarışında rekabetin gerisinde kalan yetenekli oyuncunun durumu, devre arası transfer döneminde takımdan gönderilmesini kesinleştirdi.

KARAR MENAJERE İLETİLDİ: VEDA SAATİ YAKLAŞIYOR

Galatasaray yönetimi, hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de oyuncunun yüksek maliyet yükünden kurtulmak adına süreci hızlandırdı. Alınan karar doğrultusunda oyuncunun menajeriyle temas kuruldu ve devre arasında yolların ayrılacağı resmi dille ifade edildi. Kiralık sözleşmesinin feshedilmesi ya da farklı bir kulübe yönlendirilmesi için görüşmeler başlarken, oyuncunun tarafının da daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

YENİ TRANSFERDE 23 YAŞ KRİTERİ

Lesley Ugochukwu ile vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesine yapılacak yeni takviye için de rotasını belirledi. Yönetim ve scout ekibi, takıma katılacak yeni ismin profili konusunda net bir prensip kararı aldı. Galatasaray, orta alana yapacağı yeni transferde 23 yaş altı kriterini ön planda tutacak.

Gelecek vaad eden, dinamik ve potansiyeli yüksek oyunculara odaklanacak olan sarı-kırmızılı yönetim, hem takıma uzun vadeli katkı sağlayacak hem de ileride yüksek bonservis geliri getirebilecek isimler üzerinde duruyor. Avrupa ve Güney Amerika pazarındaki genç yetenekleri mercek altına alan scout ekibi, teknik heyete geniş bir liste sundu. Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte sarı-kırmızılıların genç orta saha hamlesini resmiyete dökmesi bekleniyor.