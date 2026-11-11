Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başından bu yana sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Leroy Sane ile yolları ayırmayı planlıyor. Alman yıldızın alternatini belirleyen Aslan, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang için yeniden devreye girdi.

Trendyol Süper Lig ve Avrupa kulvarında şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala kadro planlamasını şekillendirmeye başladı. Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet, saha içi organizasyonunda verim alınamayan isimlerle vedalaşarak takıma doğrudan katkı sağlayacak takviyeler yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı kulüpte en çok konuşulan başlık, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin oldukça gerisinde kalan Alman yıldız Leroy Sane'nin durumu oldu.

Sezon başından itibaren sergilediği tutarsız grafik ve fiziksel performansıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Leroy Sane için sarı-kırmızılı yönetim radikal bir karar aldı. Yönetim, ara transfer döneminde tecrübeli oyuncu için gelecek cazip bonservis ve kiralama tekliflerini değerlendirme kararı aldı. Oyuncunun takımdan ayrılması durumunda kadroda oluşacak boşluğu doldurmak isteyen Galatasaray scout ekibi ve transfer komitesi, alternatif ismi belirlemekte gecikmedi.

Sarı-kırmızılıların Leroy Sane'nin olası ayrılığı sonrasında kadrosuna katmak istediği isim ise camianın ve taraftarların yakından tanıdığı Noa Lang oldu. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde İtalya ekibi Napoli'den kiralık olarak kadroya katılan ancak sezon sonunda bonservisi alınmayan 27 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, yeniden sarı-kırmızılıların transfer radarına girdi. İtalyan kulübünde aradığını bulamayan ve kulüple ipleri koparma noktasına gelen yetenekli futbolcunun ayrılığa hazırlandığı öğrenildi.

Hollandalı yıldızın Napoli'deki geleceğini tehlikeye atan ve ayrılık sürecini hızlandıran olay ise son oynanan Lazio karşılaşmasında yaşandı. Mücadele esnasında gösterdiği performans nedeniyle kendi taraftarları tarafından ıslıklanan Noa Lang, takımının attığı beraberlik golünün ardından tribünlere doğru hareket yaparak ellerini kulaklarına götürdü. Taraftarlarla yaşanan bu sert gerginlik İtalya'da bardağı taşıran son damla oldu. İtalyan basını, yaşanan bu krizin ardından oyuncunun ocak ayında takımdan kesin olarak ayrılacağını yazdı.

2025 yılının yaz transfer döneminde PSV Eindhoven kulübünden 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye imza atan Noa Lang, bu sezon Çizme ekibiyle çıktığı 12 resmi maçta 1 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı. İtalyan kulübünün oyuncunun satışı için 15 ile 20 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu iddia ediliyor. Ajax, Atalanta ve Genoa gibi Avrupa kulüplerinin de takibinde olan 27 yaşındaki yıldızın, daha önce atmosferini ve camiasını deneyimlediği Galatasaray'a yeniden dönmeye son derece sıcak baktığı ifade ediliyor.