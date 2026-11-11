İtalya Serie A'da sezonun geride kalan bölümünde alınan istikrarsız sonuçlar, saha içi organizasyondaki aksaklıklar ve üst üste gelen puan kayıpları kulüplerde radikal kararların alınmasını zorunlu kıldı. Bu takımların başında gelen Sassuolo, sezona büyük umutlarla ve yeni bir yapılanma hedefiyle başlamış olmasına rağmen sahadaki performansıyla beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Lig tablosundaki tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan ve bir türlü arzuladığı galibiyet serisini yakalayamayan yeşil-siyahlı yönetim, faturayı teknik heyete kesti. Kulüp başkanı ve icra kurulu, yaptıkları son değerlendirme toplantısının ardından genç teknik adam Alberto Aquilani ile yolları ayırma kararı aldı.

Aquilani ile yolların resmen ayrılmasının hemen ardından yeni teknik direktör arayışlarına vakit kaybetmeden başlayan Sassuolo yönetimi, gündemine dünya futbolunda ve özellikle İtalya pazarında yakından tanınan son derece deneyimli bir ismi dahil etti. İtalya'nın en yüksek tirajlı ve güvenilir basın organlarından biri olan La Repubblica'nın servis ettiği özel habere göre; yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörlük koltuğu için düşündüğü ilk, en güçlü ve öncelikli aday Vincenzo Montella oldu.

Son olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran ve ay-yıldızlı ekiple sergilediği başarılı grafik, taktiksel dokunuşlar ve genç oyunculara verdiği özgüvenle dikkatleri üzerine çeken Vincenzo Montella, görevinden ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bir teknik adam olarak pazarın en gözde figürlerinden biri haline gelmişti. Türkiye'deki görev süresi boyunca hem Avrupa Şampiyonası sürecinde hem de uluslar ligi kulvarında modern futbol anlayışıyla takdir toplayan 50 yaşındaki İtalyan çalıştırıcının, yeniden Avrupa'nın majör liglerine dönüş yapmaya son derece sıcak baktığı ifade ediliyor. Sassuolo yönetiminin ise takımı hem taktiksel anlamda ayağa kaldıracak hem de kulübün vizyonuna liderlik edebilecek profilde bir isim araması, Montella ismini listenin en tepesine taşıdı.

İtalyan basınında geniş yankı uyandıran haberde, transfer görüşmelerinin boyutunu gözler önüne seren çok kritik bir detay da kamuoyu ile paylaşıldı. Vincenzo Montella'nın, geçtiğimiz cumartesi günü Serie A'da oynanan Roma ile Sassuolo arasındaki zorlu karşılaşmayı stadyumda, protokol tribününden bizzat takip ettiği ortaya çıktı. İtalyan teknik adamın bu maçı canlı olarak izlemesi, futbol kamuoyunda basit bir seyir tercihi olarak değerlendirilmedi. Deneyimli çalıştırıcının, Sassuolo yönetimi ile yürüttüğü gizli temasların ardından takımı yerinde incelemek, mevcut oyuncu kadrosunun fiziksel ve taktiksel durumunu analiz etmek ve eksikleri bizzat yerinde tespit etmek amacıyla tribündeki yerini aldığı kaydedildi. Montella'nın maçı izlerken tuttuğu notlar ve takıma dair yaptığı gözlemler, yeşil-siyahlı kulüple anlaşmaya ne kadar yakın olduğunun somut bir kanıtı olarak nitelendirildi.

Sassuolo Kulübü, geçmiş yıllardan bu yana hücum futbolunu benimseyen, genç yetenekleri parlatıp dünya futboluna sunan ve modern tesis yapılanmasıyla bilinen bir kulüp kimliğine sahip. Bu durum, Vincenzo Montella'nın kariyer boyunca benimsediği topa sahip olan, geriden oyun kuran ve dinamik hücum varyasyonlarına dayalı futbol felsefesiyle birebir örtüşüyor. İtalyan teknik adamın Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Adana Demirspor gibi kulüplerde uygulattığı pozitif futbol anlayışının, Sassuolo'nun genleriyle mükemmel bir uyum sağlayacağı düşünülüyor. Yönetim, Montella ile uzun vadeli bir proje başlatarak takımı yeniden Serie A'nın üst sıralarına oynayan bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

Öte yandan yeşil-siyahlı yönetimin masadaki tek seçeneği Montella ile sınırlı değil. İtalyan ekibinin, olası bir pürüz veya anlaşmazlık durumuna karşı alternatif planlarını da hazır tuttuğu belirtildi. Sassuolo'nun radarındaki diğer adayların ise Serie A tecrübesi bulunan Roberto D'Aversa ve Andrea Sottil olduğu kaydedildi. Her iki teknik adamın da kulübün şartlarını kabul etmeye hazır beklediği ifade edilirken, yönetimin tüm şartları zorlayarak öncelikli hedef olan Vincenzo Montella transferini bitirmek istediği vurgulandı.

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Montella ve temsilcileri ile Sassuolo yönetimi arasında nihai bir görüşmenin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Sözleşme süresi, maaş detayları ve devre arası transfer döneminde takıma yapılacak takviyelerle ilgili maddelerin netleştirilmesinin ardından İtalyan teknik adamın resmi sözleşmeye imza atması ve takımın başında ilk antrenmanına çıkması öngörülüyor. Çizme basını, bu hamlenin Sassuolo için sezonun dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.