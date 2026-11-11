Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen ve sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak milli araya oldukça moralli giren Beşiktaş, saha içindeki başarısını saha dışındaki kadro planlamasıyla sürdürmek istiyor. Devre arası transfer dönemine sayılı haftalar kala siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda takviye yapılacak bölgeleri belirlemek için çalışmalara şimdiden start verdi. Ancak siyah-beyazlı camiada son günlerde saha içi sonuçlardan ziyade transfer bülteninin ilk sırasını süsleyen dev bir iddia konuşuluyordu: Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a geri dönüşü.

Daha önce Beşiktaş forması altında sergilediği unutulmaz performans, attığı kritik goller ve taraftarla kurduğu güçlü bağ nedeniyle siyah-beyazlı futbolseverlerin kalbinde özel bir yere sahip olan Brezilyalı yıldızın, ocak ayında yeniden İstanbul'a gelebileceği öne sürülmüştü. Sosyal medyada ve basında hızla yayılan bu spekülasyonlar üzerine gözler kulübün en yetkili ismine çevrildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Brezilyalı yıldız hakkında çıkan transfer iddialarına ilk kez ve son derece açık bir dille yanıt verdi.

Gazeteci Serdar Sarıdağ'a açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, taraftarların ve spor kamuoyunun merakla beklediği soruya net bir cevap verdi. Adalı, transfer iddialarını tamamen kapatarak, "Hayır, Talisca bizim gündemimizde yok" ifadesini kullandı. Başkan Adalı'nın bu kesin ve kestirip atan açıklaması, ocak ayında yıldız oyuncunun yeniden siyah-beyazlı formayı giyeceği yönündeki tüm umutları ve çıkan spekülasyonları sona erdirmiş oldu.

Kariyerinde Türkiye'de derin izler bırakan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Anderson Talisca'nın son dönemdeki transfer yolculuğu da futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Brezilyalı hücum oyuncusu, bu sezonun başında Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'ya transfer olmuştu. Sarı-lacivertli takımdan ayrıldığı döneme kadar kadronun en skorer ismi olarak öne çıkan tecrübeli yıldızın bu vedası, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.

Fenerbahçe kulübü, oyuncunun ayrılık sürecini resmi yayın organlarından duyururken şu ifadelere yer vermişti:"2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca’ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

Sarı-lacivertli formayla geçirdiği süre boyunca hücum hattının en önemli kozu olan 32 yaşındaki Sambacı, İskenderun'dan Avrupa kupalarına kadar geniş bir kulvarda performans sergilemişti. Fenerbahçe formasıyla toplamda 75 resmi maçta sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 44 gol ve 7 asistlik muazzam bir skora imza atarak takımın en verimli isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Brezilyalı yıldızın Al-Jazira macerası devam ederken Türkiye'ye döneceği yönündeki söylentiler Beşiktaş cephesinden gelen bu resmi açıklamayla şimdilik tamamen rafa kalktı. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için farklı isimlere yönelecek olan Beşiktaş yönetimi, transfer bütçesini ve stratejisini teknik direktörün sistemine doğrudan katkı sağlayacak alternatif profiller üzerinden şekillendirmeyi hedefliyor. Serdal Adalı'nın bu kararlı duruşu, siyah-beyazlıların ara transferde daha farklı mevkilere ve genç isimlere odaklanacağını da göstermiş oldu.