Trendyol Süper Lig’de ve Avrupa kulvarında yoğun bir maç trafiği içerisinden geçen Galatasaray’da sakatlık talihsizlikleri üst üste yaşanmaya devam ediyor. Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in sakatlık problemiyle sarsılan sarı-kırmızılı camia, şimdi de hücum hattının en formda ve en üretken isimlerinden biri olan Rafael Leao’dan gelen üzücü haberle sarsıldı. Son haftalarda attığı kritik goller ve sergilediği yüksek tempo ile takımın en önemli hücum silahına dönüşen 27 yaşındaki Portekizli futbolcunun sağlık durumu hakkında detaylar belli oldu.

Amedspor Maçındaki Şanssız Pozisyon Pahalıya Patladı

Sarı-kırmızılıların Amedspor ile karşı karşıya geldiği mücadelenin ikinci yarısının hemen başında talihsiz bir an yaşandı. Saha içerisinde şık bir topuk pası vererek hücumu organize etmek isteyen yetenekli oyuncu, adalesinde hissettiği ani acı nedeniyle kendisini yeşil çimlere bıraktı. Sağlık ekibinin sahada yaptığı ilk müdahalenin ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşılan deneyimli kanat oyuncusu, kenara alınarak yerini takım arkadaşına bırakmak zorunda kaldı.

MR Sonuçları Belli Oldu: Sahalardan 1 Ay Uzak Kalacak

Karşılaşmanın hemen ardından detaylı sağlık kontrolüne alınan ve çekilen MR sonuçları incelenen Portekizli futbolcunun durumu netleşti. Yapılan resmi açıklamalar ve kulüp sağlık heyetinden edinilen bilgilere göre, Rafael Leao'nun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildi. Yıldız futbolcunun tedavi sürecinin titizlikle yürütüleceği ve sahalara dönmesinin yaklaşık 1 aylık bir zaman dilimini bulacağı ifade edildi.

Kritik Fikstürde Takımını Yalnız Bırakacak

Geçirdiği sakatlık nedeniyle yoğun bir rehabilitasyon programına alınan Rafael Leao, Galatasaray’ın önündeki son derece kritik müsabakalarda görev yapamayacak. Portekizli yıldız, Trendyol Süper Lig’deki Samsunspor mücadelesinin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptaki kaderi doğrudan etkileyecek olan dev Aston Villa karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.

Sarı-kırmızılı taraftarların sonucunu en çok merak ettiği konu ise Beşiktaş ile oynanacak olan dev derbi mücadelesi oldu. 30 Kasım tarihinde gerçekleşecek kritik Beşiktaş derbisinde Leao’nun sahada olma ihtimalinin son derece zayıf olduğu kaydedildi. Galatasaray sağlık heyetinin ana hedefi, yetenekli oyuncuyu riske etmeden 4 Aralık’taki Çaykur Rizespor mücadelesine tam kapasiteyle ve eksiksiz bir şekilde yetiştirmek olarak belirlendi. Teknik heyet, yıldız oyuncunun yokluğunda hücum hattında alternatif planlar üzerinde çalışmaya başladı.