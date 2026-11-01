Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulüpteki ve bağlı şirketlerdeki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapan Öztürk, 27 Ekim’de gerçekleşen yönetim kurulu toplantısındaki olayları gerekçe göstererek görevini bıraktığını bildirdi.

Türk futbolunun ve sarı-kırmızılı camianın idari gündemine bomba gibi düşen bir son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulüp yönetim kurulundaki ve sarı-kırmızılı renklere bağlı tüm iştirak şirketlerindeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini kamuoyuna ilan etti.

Uzun süredir kulüp içerisinde aktif görevler üstlenen ve idari mekanizmanın en kritik noktalarından birinde yer alan tecrübeli yöneticinin bu radikal kararı, sarı-kırmızılı camiada adeta şok etkisi yarattı. Gelişmenin ardından spor kamuoyu ve kulüp kulisleri hızlı bir hareketlilik kazanırken, ayrılık kararının perde arkasında yaşananlar geniş bir tartışma konusu haline geldi.

İstifanın Arkasındaki Şok Gerekçe: "Kabullenmem Mümkün Değil"

Ayrılık kararını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı oldukça sert ve net ifadeler içeren yazılı bir metinle duyuran Metin Öztürk, istifasının arkasındaki sebepleri açıkça dile getirdi. 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına dikkat çeken Öztürk, söz konusu birleşimde kabul edilemez durumların ve tüzük sınırlarını aşan olayların meydana geldiğini aktardı.

Toplantı sırasında yaşanan gerginliğin boyutlarının hakaret ve fiziki sınırları ihlal eden boyutlara ulaştığını vurgulayan deneyimli yönetici, yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum."

Sarı-Kırmızılı Camia Şok Kararla Çalkalanıyor

Metin Öztürk’ün yönetim kurulu toplantısında yaşandığını belirttiği fiili saldırı ve ağır hakaret iddiaları, kulüp bünyesinde ve camia genelinde derin bir yankı buldu. Galatasaray kültüründe ve yönetim geleneklerinde daha önce örneğine az rastlanan bu tür suçlamaların bizzat İkinci Başkan seviyesinde dile getirilmiş olması, idari kanattaki çatlağın derinliğini gözler önüne serdi.

Sarı-kırmızılı kulüpte uzun süredir görev yapan ve finansal ile idari süreçlerde ön plana çıkan Öztürk’ün ayrılığının ardından, başkanlık makamının ve mevcut yönetim kurulunun nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla bekleniyor. Kararın ardından yönetim içerisindeki dengelerin nasıl şekilleneceği, boşalan görevlere yeni atamaların yapılıp yapılmayacağı ve kulüp resmi kanallarından olaya dair bir açıklama gelip gelmeyeceği spor basını tarafından yakından takip ediliyor. Yaşanan bu son idari krizin, takımın ligdeki gidişatına ve kulüp içi huzura nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.