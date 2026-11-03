UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart’ı ağırlayacak olan Galatasaray’da kritik mücadele öncesi kadro detayları netleşti. Teknik direktör Okan Buruk’un sahaya süreceği ilk 11’de sağ bek pozisyonu için sürpriz bir tercihe imza atması bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki başarılı grafiğini sürdürmek isteyen Galatasaray, 4. hafta mücadelesinde sahasında Alman ekibi Stuttgart ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. RAMS Park’ta oynanacak bu dev karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Okan Buruk tüm planlarını galibiyet üzerine kurguladı. Devler Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen temsilcimizde zorlu randevu öncesinde sevindirici gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Kırmızılılarda Eksik Bulunmuyor

Kritik Stuttgart mücadelesi öncesinde Galatasaray cephesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, takımın maça tam kadro olarak hazırlandığı bildirildi. Konuk ekip Stuttgart’ta ise durum tam tersi bir seyir izliyor. Alman temsilcisinde üç önemli isim İstanbul kafilesinde yer almadı. Sakatlıkları devam eden Josha Vagnoman, Angelo Stiller ve Leo Sauer, bu akşam RAMS Park’ta oynanacak zorlu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak. Rakibin önemli eksiklerle sahaya çıkacak olması, temsilcimizin saha içi avantajını artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Okan Buruk’tan Sağ Bekte Sürpriz Karar

Mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk’un sahaya süreceği ilk 11’de dikkat çeken bir rotasyona gitmesi bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sağ bek pozisyonunda Barış Alper Yılmaz’ı görevlendirmeyi planladığı öğrenildi. Bu kararın arka planında ise oyuncuların fiziksel durumları yatıyor. Roland Sallai’nin son dönemde üst üste çok sayıda yoğun maçta süre alması ve Wilfried Singo’nun sakatlıktan henüz yeni çıkmış olması, milli futbolcuyu bu bölge için en güçlü aday haline getirdi. Konyaspor deplasmanında dinlendirilen Barış Alper’in, fiziksel tazeliğiyle sağ bekteki yerini alacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray’ın Sahaya Çıkması Beklenen Muhtemel 11’i

Şampiyonlar Ligi’ndeki bu önemli randevuda temsilcimizin kalesini Uğurcan Çakır koruyacak. Defans hattında Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs dörtlüsünün görev yapması bekleniyor. Orta sahada Mario Lemina ile Lucas Torreira dinamizmi sağlarken, hücum hattını Aleksey Batrakov, Yunus Akgün ve Rafael Leao oluşturacak. Sarı-kırmızılıların en büyük gol kozu ise ileri uçta görev yapacak olan Victor Osimhen olacak. Taraftarlar bu kritik müsabakanın başlama düdüğünü sabırsızlıkla bekliyor.