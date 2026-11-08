Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Amedspor’u 4-3 mağlup ederek liderliğini koruyan Galatasaray’da atılan ilk gol sonrası yaşananlar dünya basınının gündemine oturdu. Sarı-kırmızılı futbolcuların, hafta içinde gece kulübü çıkışında yüzünü gizleyen İsmail Jakobs’u taklit ederek yaptıkları sıra dışı gol sevinci uluslararası spor medyasında geniş yankı buldu.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i ağırlayan Galatasaray, nefes kesen mücadeleden 4-3’lük galibiyetle ayrılarak milli araya liderlik koltuğunda girdi. RAMS Park’ta oynanan ve 7 gole sahne olan heyecan dolu karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, puanını 28’e yükseltmeyi başardı. Ancak müsabakanın ardından skordan ve oynanan futboldan ziyade, atılan ilk golün ardından yeşil sahada yaşanan benzersiz gol sevinci konuşulmaya başlandı.

Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında gelişen organize atakta Lucas Torreira’nın savunma arkasına attığı milimetrik pasla buluşan Rafael Leao, kaleci Alban Lafont ile karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Fakat asıl olay, meşin yuvarlağın filelerle buluşmasının hemen ardından yaşandı.

Gece Kulübü Çıkışını Sahada Taklit Ettiler

Golün ardından tüm takım arkadaşatını yanına çağıran Rafael Leao ve sarı-kırmızılı futbolcular, hafta içinde magazin basınına yansıyan bir olaya göndermede bulundu. Hafta arasında gece kulübünden çıkarken görüntülenen ve yüzünü kapatarak basın mensuplarından gizlenmeye çalışan İsmail Jakobs’un bu hareketleri, takım arkadaşları tarafından esprili bir dille yeşil sahaya taşındı.

Galatasaraylı oyuncular, kafalarını formalarının içine sokarak Jakobs’un o anki görüntülerini birebir taklit etti. Takım arkadaşlarının bu eğlenceli ve sıra dışı sürprizi karşısında kahkahalara boğulan Senegalli sol bek İsmail Jakobs da kutlamaya katılarak arkadaşlarına eşlik etti. Soyunma odasındaki arkadaşlık ortamını ve yüksek morali gözler önüne seren bu anlar, kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılan içerikleri arasına girdi.

Uluslararası Spor Medyası Anında Manşete Taşıdı

Sarı-kırmızılı ekibin bu esprili gol sevinci sadece Türkiye’de değil, dünya genelindeki önde gelen spor portallarında da geniş yankı uyandırdı. Yabancı basın, Galatasaraylı futbolcuların takım arkadaşlarına yaptığı bu jesti eğlenceli başlıklarla okuyucularına duyurdu.

Dünyaca ünlü spor yayın organlarının olaya yaklaşımı şu şekilde oldu:

ESPN: "Rafael Leao golü attıktan sonra tüm takımı yanına çağırdı ve futbolcular başlarını formalarının içine sokarak unutulmayacak bir kutlamaya imza attı."

Actu Foot: "Galatasaraylı oyuncular, gece kulübü çıkışında yüzünü gizlemeye çalışan takım arkadaşları İsmail Jakobs’a sahada taklit yaparak eğlenceli bir gondermede bulundu."

Juez Central: "Hafta içinde magazin gündemine oturan görüntülere en yaratıcı cevap Galatasaray soyunma odasından geldi. Futbolcular Jakobs’u yeşil sahada taklit etti."

EuroFoot: "Sarı-kırmızılı takımda yüksek moralin göstergesi: Gol sevincinde Jakobs’un basından kaçış anları canlandırıldı."

Le Meilleur du Football: "Galatasaraylı futbolcular, gece kulübü çıkışında yaşanan olayları neşeli bir gol sevinciyle yeniden gündeme taşıdı."

Saha içindeki liderliğini sürdüren Galatasaray’da yaşanan bu eğlenceli anlar, takım içi uyumun ve yüksek motivasyonun bir simgesi olarak değerlendirildi.