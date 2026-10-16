Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü rekabet doruğa ulaştı. Beyza, Tuğba, Yeşim ve Cemile'nin kıyasıya mücadelesine sahne olan yarışmada üç gelin eşit puan toplarken, çeyrek altının sahibi kura çekimi sonucunda netleşti.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Gelinim Mutfakta, heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sunuculuğunu ve formatını renklendiren rekabetiyle dikkat çeken yarışmada, 15 Ekim 2026 Perşembe günü mutfakta hünerlerini sergileyen gelinler kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için ter döktü. Beyza, Tuğba, Yeşim ve Cemile'nin kıyasıya mücadelesinde gün sonunda açıklanan puan durumu ve çeyrek altının sahibi netlik kazandı.

Yarışmanın sıkı takipçileri, günün birincisini ve puan tablosundaki son sıraları öğrenmek için arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırma yapıyor.

Gelinim Mutfakta 15 Ekim Perşembe Gününde Kim Birinci Oldu?

Mutfakta hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerin beğenisini kazanmaya çalışan yarışmacılar arasında büyük bir puan rekabeti yaşandı. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda Gelinim Mutfakta'nın 15 Ekim Perşembe günkü etabında ilginç bir tablo ortaya çıktı.

Puan değerlendirmesi sonucunda üç gelin eşit puan toplayarak günün birinciliğini paylaştı. Yapılan kura çekimi sonucunda şanslı isim Yeşim oldu ve çeyrek altının sahibi unvanını elde etti.

Gelinim Mutfakta 16 Ekim Cuma Puan Durumu: Gelişmeler birazdan...

15 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta Puan Tablosu

Gelinlerin gün boyunca hazırladıkları tabakların ardından kayınvalidelerden aldıkları puanlar dağılımı belirledi. 15 Ekim Perşembe gününe ait resmi puan tablosu şu şekilde gerçekleşti:

Tuğba: 14 Puan

Cemile: 14 Puan

Yeşim: 14 Puan (Kura sonucu çeyrek altını kazandı)

Beyza: 11 Puan

Eşit puanların ardından çekilen kurada şansın yaver gittiği Yeşim, altın ödülünü hanesine yazdırmayı başardı.

Geçen Bölümde Neler Yaşandı?

Yarışmanın 14 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde de rekabet son derece yüksekti. Sevilen yarışmacılardan Yeşim, hazırladığı tabakla 18 puan toplayarak günün birincisi olmuş ve çeyrek altını kazanmıştı. Aynı bölümde Tuğba 13 puan, Beyza 10 puan ve Cemile ise 7 puan elde etmişti. Haftanın ilerleyen günlerinde puan durumunun nasıl şekilleneceği ve bileziklerin sahibi olacak isim büyük bir merakla bekleniyor.

Gelinim Mutfakta Hangi Saatlerde Yayınlanıyor?

Gündüz kuşağının vazgeçilmez yarışma programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün saat 13.45'te Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Yarışmacıların heyecan dolu anları, mutfaktaki rekabeti ve kayınvalidelerle yaşanan tatlı çekişmeler her gün milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor.