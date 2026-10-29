Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü eleme turunda Karaköprü Belediyespor’u Ankara’da 5-0 mağlup ederek dördüncü tura yükseldi. İlk yarıyı üç farklı önde tamamlayan kırmızı-karalar, son bölümde iki gol daha buldu. Mendes’in gol sevincinde sakatlanan kaptan Goutas’ın formasını göstermesi de karşılaşmanın dikkat çeken anlarından oldu. İşte Eryaman’daki mücadelenin golleri, dakikaları ve öne çıkanları.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor’u 5-0 yenerek 4. tura yükseldi. Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada kırmızı-karalar, ilk dakikada bulduğu golün ardından ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Başkent temsilcisi, ikinci yarının son bölümünde iki kez daha ağları buldu. Böylece Gençlerbirliği, 29 Ekim 2026’daki kupa mücadelesini gol yemeden ve beş farklı üstünlükle tamamladı.

Mendes ilk dakikada skoru değiştirdi

Karşılaşmanın açılış golü henüz 1. dakikada Pedro Mendes’ten geldi. Rakip savunmanın pas hatası sonrasında ceza sahasında topu alan Mendes, dar açıdan yaptığı vuruşla Gençlerbirliği’ni öne geçirdi.

Golün ardından yaşanan sevinçte ise takım kaptanına mesaj vardı. Mendes, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Dimitrios Goutas’ın formasını gösterdi.

Ankara ekibi açısından erken gol, maçın daha başlangıcında skor üstünlüğünü getirdi. Karaköprü Belediyespor ise karşılaşmanın büyük bölümünü geriden takip etmek durumunda kaldı. Mendes’in golü, beş gollü sonucun ilk adımı olurken kaptanına yönelik hareketi de skor dışındaki anlamlı görüntülerden biri olarak öne çıktı.

İlk yarıda iki korner pozisyonu farkı açtı

Gençlerbirliği, 13. dakikada farkı ikiye çıkardı. Traore’nin kullandığı kornerde Yiğit Hamza Aydar’ın kafa vuruşunun ardından top, Muhammed Emin Yavaş’a çarparak kaleye girdi. Gol, Karaköprü Belediyesporlu oyuncunun kendi kalesine attığı gol olarak kayda geçti.

29. dakikada ise Gouveia’nın köşe vuruşuna Niasse kafa vuruşuyla karşılık verdi ve skor 3-0 oldu. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İlk üç golün ikisinin kornerle başlayan pozisyonlardan gelmesi, maçın skor akışındaki belirgin ayrıntıydı. Açılışta savunma hatasını değerlendiren Gençlerbirliği, ardından duran top pozisyonlarıyla farkı büyüttü. Devre arasına girildiğinde kırmızı-karaların elinde üç gollük avantaj bulunuyordu.

Son bölümde Furkan Ayaz Özcan ve Orakpo sahneye çıktı

İkinci yarıda skoru değiştiren ilk isim 84. dakikada Furkan Ayaz Özcan oldu. Luis’in pasıyla ceza sahasında buluştuğu topu gole çeviren oyuncu, farkı dörde taşıdı.

Son sözü ise 90+2. dakikada Victor Orakpo söyledi. Martor’un pasını değerlendiren Orakpo, karşılaşmanın sonucunu belirledi: 5-0.

Böylece ilk yarıda oluşan skor, maçın son bölümüyle birlikte daha da açıldı. Gençlerbirliği’nin gol dağılımı da dikkat çekti: Dört farklı oyuncusu ağları bulurken bir gol rakibin kendi kalesine yaptığı vuruştan geldi.

Oyuna sonradan girenlerden skora katkı

Gençlerbirliği’nin son iki golünde ikinci yarıda oyuna dahil olan futbolcuların katkısı vardı. Luis, Martor, Orakpo ve Furkan Ayaz Özcan, karşılaşmaya sonradan giren isimler arasında yer aldı.

Bu oyuncuların son bölümdeki pas ve gol katkıları, maçın başlangıç kadrosuyla sınırlı kalmayan bir skor üretimini gösterdi. İlk yarıdaki üç golün ardından ikinci yarıda gelen iki gol, farklı isimlerin maçın sonucuna katkıda bulunmasını sağladı.

Gençlerbirliği–Karaköprü maçının gol tablosu

Dakika Gol Skor 1 Pedro Mendes 1-0 13 Muhammed Emin Yavaş, kendi kalesine 2-0 29 Cheikh Niasse 3-0 84 Furkan Ayaz Özcan 4-0 90+2 Victor Orakpo 5-0

Gençlerbirliği, bu galibiyetle Türkiye Kupası’ndaki yoluna 4. turda devam etme hakkı kazandı. Karşılaşmanın akışını belirleyen başlıklar; ilk dakikadaki gol, ilk yarıda kornerlerden gelen skor katkısı ve son bölümde oyuna giren futbolcuların etkisi oldu.