Gökhan Ünver, “Çok Tanıdık” gösterisiyle bu akşam Ankara seyircisinin karşısına çıkıyor. Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu’ndaki etkinlik, saat 20.00’de başlayacak. Bilet satış sayfasında 1.500 TL fiyat bilgisi yer alıyor. Gösteriyi izlemek isteyenlerin seans, koltuk uygunluğu ve giriş koşullarını satın alma işlemini tamamlamadan önce kontrol etmesi gerekiyor. İşte etkinliğin ayrıntıları.

Ankara’da cuma akşamını bir komedi gösterisiyle değerlendirmek isteyenler için Gökhan Ünver’in “Çok Tanıdık” programı sahnede olacak. Bilet satış sayfasında gösterinin tarihi 30 Ekim 2026 Cuma, başlangıç saati ise 20.00 olarak belirtiliyor. Etkinliğin adresi, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu.

Etkinliğe gitmeyi düşünenler açısından en önemli ayrıntı, doğru tarih ve salon için bilet seçmek. Aynı gösterinin farklı tarihlerde başka mekânlarda da listelenmesi, arama sonuçlarından doğrudan satın alma ekranına geçenlerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Planı arkadaş grubuyla yapanların da herkesin aynı seansı seçtiğini kontrol etmesi yararlı olacaktır.

“Çok Tanıdık” hangi konuları ele alıyor?

Gösterinin tanıtımında sosyal medya, kültür çatışmaları, evlilik ve ebeveynlik gibi gündelik yaşamın farklı başlıkları öne çıkıyor. Reklamcılık geçmişinin ardından sahneye yönelen Gökhan Ünver, bu konuları mizah yoluyla izleyiciyle buluşturuyor.

Bubilet’te etkinliğin türü komedi, süresi ise 120 dakika ve iki perde olarak açıklanıyor. Bu süre bilgisi, akşamın devamına başka bir plan eklemek veya dönüş ulaşımını ayarlamak isteyenler için dikkate alınabilir.

Tanıtımda sıralanan konular, gösterinin genel çerçevesini anlatıyor. Sahnedeki anlatının bütün ayrıntılarını önceden bilmek mümkün olmasa da gündelik deneyimler üzerinden ilerleyen bir komedi programı arayanlar, etkinliği bu çerçevede değerlendirebilir.

Yıldız Kenter Salonu nerede?

Gösteri, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi içindeki Yıldız Kenter Salonu’nda yapılacak. Mekânın satış platformundaki adresi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi İç Yolu, Yenimahalle/Ankara şeklinde yer alıyor.

Mekân tanıtımında salonun 395 seyirci kapasiteli olduğu belirtiliyor. Tiyatro gösterilerine yönelik hazırlanan salonda sahne, ses ve ışık altyapısı bulunuyor.

İlk kez gideceklerin kültür merkezinin adını ve salon bilgisini birlikte kaydetmesi, girişte doğru bölüme yönelmelerini kolaylaştırabilir. Yolculuk süresini hesaplarken yalnızca binaya varışı değil, salonu bulmak ve koltuğa yerleşmek için gerekecek zamanı da düşünmek yerinde olacaktır.

Ankara gösterisinin bileti ne kadar?

Kontrol edilen Bubilet sayfasında 30 Ekim saat 20.00 seansı için 1.500 TL fiyat bilgisi bulunuyor. Etkinlik koltuk seçmeli olarak listeleniyor. Ancak fiyatın ekranda görünmesi, istenen koltuğun satın alma anına kadar boş kalacağını garanti etmiyor. Güncel uygunluk ve ödenecek son tutar, işlem sırasında yeniden kontrol edilmeli.

Yan yana oturmak isteyenlerin ayrı ayrı işlem yapmadan önce koltuk planına birlikte bakması daha kullanışlı olabilir. Ödeme sonrasında ise bilet üzerindeki tarih, saat, mekân ve koltuk bilgilerinin doğruluğu gözden geçirilmeli.

Gitmeden önce hangi bilgiler kontrol edilmeli?

İncelenen etkinlik sayfasında yaş sınırı ve geç kalan seyircilerin salona kabulüne ilişkin ayrıntılı kurallar görüntülenmiyor. Bu nedenle yaş koşulu, kapı açılış saati, iade ve değişiklik uygulamaları için bilet sağlayıcısından veya organizatörden bilgi alınması gerekiyor.

Gösterinin saat 20.00’de başlaması, kapıların da aynı anda açılacağı anlamına gelmez. Son dakikada belirsizlik yaşamamak için biletin erişilebilir durumda olması ve etkinlik bildirimlerinin kontrol edilmesi, akşam planını kolaylaştıracaktır.