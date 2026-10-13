Gölbaşı Belediyesi tarafından vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen yeni dönem pilates kursu kayıtları başlıyor. Başkentin farklı spor merkezlerinde alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimler için başvuru tarihleri, merkezler ve detaylı ders programı netleşti. Spor severlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen kurslar yirmi Ekim tarihinde kapılarını açacak.

Gölbaşı Belediyesi, ilçe sakinlerinin daha sağlıklı, aktif ve zinde bir yaşam sürdürebilmesi amacıyla yepyeni bir spor faaliyetini hayata geçiriyor. Toplumun her kesiminden vatandaşın düzenli spor yapabilmesine olanak tanıyan belediye, pilates kursu kayıtlarının başlayacağını resmi olarak duyurdu.

Sağlıklı yaşam vurgusuyla duyurulan bu kapsamlı kurs programı, başkent genelinde spor severler ve formunu korumak isteyen vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Modern tesislerin ve uzman kadroların buluştuğu bu projede, katılımcıların fiziksel kondisyonlarını artırması, esneklik kazanması ve günlük hayatın stresinden uzaklaşması hedefleniyor. Farklı yaş ve kondisyon seviyelerine uygun olarak planlanan eğitimler, belediyeye bağlı donanımlı spor merkezlerinde yürütülecek.

Pilates Kurslarının Düzenleneceği Merkezler ve Ders Saatleri

Vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği merkezi noktalardaki tesislerde gerçekleşecek olan pilates kursları, farklı gün ve saat seçenekleriyle katılımcılara geniş bir esneklik sunuyor. Kursların verileceği merkezler ve detaylı ders programı şu şekilde belirlendi:

Şehit Demet Sezen Spor Merkezi, programın en yoğun olduğu noktaların başında geliyor. Bu merkezde salı ve perşembe günleri 12.30 ile 13.30 saatleri arasında başlangıç seviyesi dersler verilecek. Ayrıca çarşamba ve cuma günleri ise 19.00 ile 20.00 saatleri arasında yine başlangıç seviyesi dersler katılımcılarla buluşacak. İleri seviye pilates yapmak isteyenler için ise çarşamba ve cuma günleri 20.00 ile 21.00 saatleri arasında özel bir grup oluşturuldu.

Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi de kursun adresleri arasında yer alıyor. Bu tesiste salı ve perşembe günleri 19.00 ile 20.00 saatleri arasında başlangıç seviyesi pilates dersleri gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi ise çarşamba ve cuma günleri 18.30 ile 19.30 saatleri arasında başlangıç seviyesindeki kursiyerleri ağırlayacak. Belirtilen bu zengin ders programı, çalışan ve gündüz saatlerinde katılamayan vatandaşların da akşam seanslarıyla spora vakit ayırabilmesine imkan tanıyor.

Kayıt Tarihleri, Başvuru Noktaları ve İletişim Bilgileri

Pilates kursuna katılım sağlamak isteyen vatandaşlar için başvuru ve takvim süreçleri netleşti. Kurs kayıt işlemleri 15 Ekim Perşembe günü itibarıyla resmi olarak başlayacak. Kayıt yaptırmak isteyen adayların bizzat başvuru yapması gereken yer ise Belediye Hizmet Binası olarak açıklandı. Kayıtların tamamlanmasının ardından hazırlıklarını tamamlayan kurslar, 20 Ekim Salı günü ilk ders ziliyle birlikte resmen başlayacak.

Kurs programı hakkında daha detaylı bilgi almak, kontenjan durumunu öğrenmek veya akıllardaki diğer sorulara yanıt bulmak isteyen vatandaşlar için özel iletişim hatları paylaşıldı.

İlgililer (0312) 485 54 80 - 85 ve (0312) 485 51 60 numaralı telefon hatları üzerinden yetkililere ulaşarak merak ettikleri tüm detayları öğrenebilecekler. Gölbaşı Belediyesi yetkilileri, spora ve sağlıklı yaşama önem veren tüm ilçe sakinlerini bu anlamlı kurslara davet ediyor.