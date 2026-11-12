Gölbaşı Belediyesi, ara tatildeki çocukların keyifli ve verimli vakit geçirmesi için 16-21 Kasım tarihleri arasında "Ara Tatil Sinema Günleri" düzenliyor. Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte sevilen animasyonlar çocuklarla buluşurken, yetişkinler için de özel film gösterimleri yer alacak.

Okullarda ara tatil heyecanı yaklaşırken yerel yönetimlerden gelen sosyal etkinlik müjdeleri öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Çocukların ara tatil sevincine ortak olmak, tatil dönemini keyifli anılarla renklendirmek ve okul stresini atarak moral depolamalarını sağlamak amacıyla Gölbaşı Belediyesi tarafından kapsamlı bir organizasyon hayata geçiriliyor.

16-21 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Ara Tatil Sinema Günleri", her yaştan çocuğa hitap eden birbirinden renkli animasyon ve macera filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak. Etkinliklerin adresi ise Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi olacak.

Zengin Film Seçkisi ve Yetişkinler İçin Özel Gösterimler

Altı gün boyunca kesintisiz sürecek olan sinema şöleninde, çocukların severek takip ettiği popüler yapımlar beyaz perdede yerini alacak.

Program kapsamında Rafadan Tayfa, Aslan Hürkuş, Buz Devri, Zootropolis ve Ters Yüz gibi gişe rekorları kıran ve çocukların hayranlıkla izlediği yapımlar gösterilecek. Sadece çocukları değil aileleri de unutmayan Gölbaşı Belediyesi, programın akşam seanslarında yetişkin izleyiciler için tarihi ve dram türündeki "120" ile "Aybüke" filmlerini ekrana taşıyacak.

Rezervasyonlar İnternet Üzerinden Yapılıyor

Yoğun katılımın beklendiği ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan Ara Tatil Sinema Günleri için düzenli bir planlama yapıldı.

Etkinliklere katılım sağlamak isteyen aileler ve sinemasever vatandaşlar, yer kapma telaşı yaşamamak adına etkinlikler.ankaragolbasi.bel.tr adresi üzerinden kolayca rezervasyon işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kontenjanların sınırlı olması nedeniyle erken rezervasyon yapılması tavsiye ediliyor.

Başkan Yakup Odabaşı'ndan Ailelere ve Çocuklara Davet

Çocukların mutluluğuna, sosyal gelişimine ve kültürel aktivitelerle büyümesine büyük önem veren Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, düzenlenecek olan etkinlikle ilgili heyecanını paylaştı. Başkan Odabaşı yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız bizim en kıymetli hazinemiz, geleceğimizin teminatıdır. Onların yüzündeki bir tebessüm, bizim için her şeyden daha değerlidir. Ara tatil dönemini çocuklarımız için hem eğlenceli hem de güzel anılarla dolu bir sürece dönüştürmek istedik. Düzenlediğimiz Ara Tatil Sinema Günleri ile çocuklarımızın sevdikleri filmleri beyaz perdede izlemelerini, arkadaşlarıyla ve aileleriyle keyifli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın kültürel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunan etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi bu güzel sinema şölenine davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Gün Gün Ara Tatil Sinema Günleri Programı

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek gösterimlerin günlere göre dağılımı şu şekildedir: