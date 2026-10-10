Gölbaşı Zabıta Müdürlüğü, vatandaşlara daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nin birinci katında faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yeni merkezde Müdüriyet Makamı, İdari İşler Amirliği ve çeşitli operasyonel birimler yer alıyor. Seğmenler Mahallesi'ndeki bu adresten ve 0312 485 51 85 numaralı telefondan kuruma ulaşılabiliyor.

Ankara Gölbaşı’nda zabıtaya ulaşmak, şikâyetini iletmek veya ilgili birimden bilgi almak isteyenler için hizmet binasının konumu önem taşıyor. Seğmenler Mahallesi’ndeki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde bulunan Zabıta Müdürlüğünün adresini, binada hizmet veren birimlerini ve telefon numaralarını derledik. Başvuru öncesinde doğru birime ulaşmayı kolaylaştıracak bilgiler, belediyenin resmî internet sitesinde yayımlanan açıklamalara dayanılarak hazırlandı.

Gölbaşı Zabıta Müdürlüğü Hizmet Binası Nerede? Adresi, Birimleri ve İletişim

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Zabıta Müdürlüğü hizmet binası, Seğmenler Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nin birinci katında hizmet veriyor. Gölbaşı Belediyesinin resmî internet sitesinde yayımlanan adres, Seğmenler Mahallesi Oğuz Kaan Usta Caddesi, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi No:38 olarak belirtiliyor. Müdürlüğün hizmet binasına ulaşmak veya başvuru konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar 0312 485 51 85 numaralı telefonu kullanabiliyor.

Hizmet binasında hangi birimler bulunuyor?

Belediyenin açıklamasına göre binanın birinci katında müdürlük makamı ve müdür yardımcısı odası bulunuyor. İdari İşler Amirliği bünyesinde ise yazışmaları yürüten servis, personel işleri birimi, telsiz ve haberleşme hizmetleri ile şikâyet kabul birimi yer alıyor. Muhasebe, levazım ve garaj birimleri de hizmet binasının organizasyonu içinde sayılıyor.

Bu yapı, müdürlüğün yönetim işleri ile vatandaşlardan gelen bildirimlerin aynı hizmet noktası üzerinden yürütülmesine imkân sağlıyor. Başvurunun konusunu ilk görüşmede açıkça anlatmak, ilgili görevliye yönlendirilmek açısından yararlı olabilir.

Ruhsat ve Denetim Amirliğine nasıl ulaşılır?

Gölbaşı Belediyesinin “Zabıta Merkezleri” sayfasında, Ruhsat ve Denetim Amirliğinin Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içerisinde bulunduğu belirtiliyor. Bu birim için yayımlanan telefon numarası 0312 485 54 54. Adres bilgisi de Seğmenler Mahallesi’ndeki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi olarak gösteriliyor.

Bununla birlikte belediyenin işyeri ruhsat uygunluk kontrolü portalında bilgi ve destek noktası “Belediye Hizmet Binası, Kat 2” şeklinde belirtiliyor. Aynı portalda 0312 485 55 55, dahili 5454 ve ruhsat@ankaragolbasi.bel.tr iletişim bilgileri bulunuyor. Resmî sayfalardaki konum bilgilerinin farklı olması nedeniyle, ruhsat işlemi için yola çıkmadan önce telefonla başvurunun yapılacağı binayı teyit etmek gerekiyor.

İsmet Demir Zabıta Merkezi nerede?

İsmet Demir Zabıta Merkezi de belediyenin resmî açıklamasında Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde gösteriliyor. Merkeze ulaşmak isteyenler 0312 485 51 97 numaralı telefonu arayabiliyor. Böylece hizmet binasının genel iletişim hattı ile merkezin telefon numarası arasındaki ayrım, başvuru öncesinde görülebiliyor.

Zabıta Müdürlüğü hangi konularda hizmet veriyor?

Gölbaşı Belediyesi, müdürlüğün görevlerini ilçenin düzeni ve esenliği, imar, sağlık, trafik ve yardım başlıkları altında açıklıyor. Müdürlüğün faaliyetleri, belediye sınırları içerisinde halkın huzurunu, sağlığını ve düzenini korumaya yönelik çalışmaları kapsıyor. Belediye genel iletişim numarası ise 0312 485 55 55 olarak yayımlanıyor.

Başvuru öncesinde nelere dikkat edilmeli?

Bir şikâyet veya talep iletirken olayın gerçekleştiği mahalleyi, caddeyi, mümkünse kapı numarasını ve zamanı belirtmek, konunun anlaşılmasını kolaylaştırabilir. Yüz yüze işlem yapılacaksa gerekli belgeleri ve ilgili birimin kabul saatlerini önceden sormak da gereksiz yolculukların önüne geçebilir. Adresi kontrol etmek isteyenler, belediyenin resmî Zabıta Merkezleri sayfasını ziyaret edebilir.