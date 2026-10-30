Gölbaşı Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, ünlü sanatçı Kıraç'ın muhteşem konseri ve tenorların seslendirdiği Cumhuriyet şarkılarıyla unutulmaz bir geceye dönüştü. TED Ata Sahne'de gerçekleştirilen etkinlikte salon hınca hınç dolarken, başkentliler coşkuyu hep birlikte yaşadı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, ülke genelinde büyük bir coşku ve gururla kutlanmaya devam ederken, başkent Ankara'nın parlayan yıldızı Gölbaşı'nda düzenlenen etkinlikler adeta nefes kesti. Gölbaşı Belediyesi tarafından organize edilen ve bayram gururunu zirveye taşıyan kutlamalar, sanat dolu anlara ev sahipliği yaptı. TED Ata Sahne’de gerçekleştirilen dev organizasyon, vatandaşların akınına uğrarken salon dakikalar öncesinden tamamen doldu ve hınca hınç bir kalabalık eşliğinde unutulmaz bir geceye imza atıldı.

Protokol ve Vatandaşlar Coşkuda Buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın ev sahipliğinde hayata geçirilen anlamlı geceye iş siyaset, bürokrasi ve sivil toplum dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı. Programda; AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Abdurrahman Özçelik, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, mahalle muhtarları, basın mensupları ve binlerce vatandaş yer aldı. Salonu dolduran başkentliler, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik ederek Cumhuriyet’in 103 yıllık şanlı tarihine olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi.

Kıraç Şarkılarıyla Salona Enerji Kattı

Gecenin en çok merak edilen ve heyecanla beklenen anlarından biri, Türk rock müziğinin sevilen ismi Kıraç’ın sahne alması oldu. Sahneye çıktığı andan itibaren enerjisiyle büyüleyen sanatçı, ardı ardına seslendirdiği dillerden düşmeyen şarkılarıyla izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Kıraç’ın güçlü sesine eşlik eden binlerce vatandaş, Cumhuriyet coşkusunu tek bir ağızdan paylaştı. Ünlü sanatçının sahne performansındaki dinamizm, salondaki coşku tavan yaptırarak geceye ayrı bir renk kattı.

Müzik ziyafeti yalnızca bununla sınırlı kalmadı; program kapsamında sahne alan değerli tenorlar Çınar Onur Öner, Cem Buğdaycı ve Hakan Balyemez de unutulmaz Cumhuriyet şarkılarını icra etti. Cumhuriyetin anlamını, bağımsızlık mücadelesinin sarsılmaz ruhunu ve aziz milletimizin ortak hafızasını yansıtan bu eserler, salondaki katılımcılara zaman zaman duygusal ve gurur dolu anlar yaşattı. Klasik ve modern unsurların harmanlandığı gecede, birlik ve beraberlik mesajları güçlü bir şekilde verildi.

Başkan Yakup Odabaşı’ndan Anlamlı Cumhuriyet Vurgusu

Gecede katılımcılara hitap eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, coşku ve gururun bir arada yaşandığı bu anlamlı günde birlik mesajları verdi. Konuşmasında tarihin ve ataların emanetine dikkat çeken Odabaşı şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, tarihi şan ve şerefle dolu milletimizin bizlere bıraktığı en kıymetli miras olan Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü Gölbaşımızda hep birlikte kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Cephane yüklü kağnısıyla en zorlu şartlarda yollara düşen Şerife Bacıların, evlatlarını cepheye uğurlayan anaların ve vatan uğruna ölüme koşan kınalı kuzuların fedakârlıklarıyla yükselen Cumhuriyetimiz; bugün Gölbaşımızda ve vatanımızın her köşesinde aynı minnet ve gururla yaşamaya devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, işte bu büyük mücadelenin sonunda bağımsızlığımızı Cumhuriyet ile taçlandırarak bizlere aydınlık bir gelecek bırakmıştır. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk; Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyetimizi korumak, değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmaktır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; tüm hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Ne mutlu Türk'üm diyene!"