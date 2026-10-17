Ankara'nın doğa cenneti ilçelerinden biri olan Gölbaşı'nda çevre bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri saha denetimleri ve temizlik faaliyetleri kapsamında dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. İlçe sınırları içerisinde yer alan ve binlerce vatandaşın dinlenmek için akın ettiği Eymir Mahallesi bölgesinde gerçekleştirilen kapsamlı temizlik operasyonunda, doğaya sorumsuzca terk edilmiş çok sayıda cam ve plastik şişe toplandı.

Doğal yaşam alanlarının korunması ve çevre kirliliğine karşı toplumsal dikkat çekmek isteyen belediye personeli, sahada topladıkları atıkları farklı bir boyuta taşıdı. Ekipler, topladıkları onlarca şişeyi düzenli bir şekilde bir araya getirerek 'Temizlik İşleri Müdürlüğü' yazısını oluşturdu. Ortaya çıkan bu çarpıcı tablo, hem çevre kirliliğinin boyutunu gözler önüne serdi hem de atıkların doğaya verdiği zararı simgesel bir dille anlattı. Çalışmanın anları, belediyenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılarak kısa süre içinde binlerce vatandaşın etkileşimini topladı.

Doğal Yaşamın Korunması İçin Ortak Sorumluluk Vurgusu

Paylaşılan görüntülerde, doğal alanlara bırakılan atıkların yalnızca estetik kirlilik yaratmadığı, aynı zamanda orman yangınlarına, yaban hayatının yok olmasına ve ekosistemin zedelenmesine yol açtığı vurgulandı. Belediyeden yapılan açıklamada, çevre temizliğinin yalnızca yerel yönetimlerin asli görevi olmadığını, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu gerçeğinin altı çizildi. Özellikle yaz ve sonbahar ayları geçişinde piknik alanlarına ve yeşil kuşaklara bırakılan çöplerin temizlenmesi için ekiplerin mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığı, ancak aslolanın kirletmemek olduğu ifade edildi.

Başkan Yakup Odabaşı'ndan Net Çağrı

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, gerçekleştirilen anlamlı çalışmanın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Çevre bilincinin yerleşmesinin toplumsal bir refleks olduğuna dikkat çeken Başkan Odabaşı, doğanın korunmasının gelecek nesillere borç olunan en kıymetli miras olduğunu belirtti. Başkan Odabaşı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gölbaşı'mız, gölleriyle, yeşil alanlarıyla ve eşsiz doğal güzellikleriyle korunması gereken çok kıymetli bir ilçemiz. Eymir Mahallesi'nde ekiplerimizin gerçekleştirdiği temizlik çalışmasında çok sayıda şişenin toplanması, doğamızı korumak için hepimize önemli sorumluluklar düştüğünü bir kez daha gösteriyor. Çevremizi temiz tutmak, doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. Ancak unutmayalım ki en etkili temizlik, çevremizi kirletmemekle başlar. Hemşehrilerimizden ricamız; göllerimizi, parklarımızı, yeşil alanlarımızı ve ortak yaşam alanlarımızı korumaları, çöplerini doğaya bırakmamaları ve çevre temizliği konusunda duyarlı davranmalarıdır."

Temizlik Çalışmaları ve Denetimler Artırıldı

Başkan Odabaşı'nın çağrısının ardından ilçe genelindeki denetimlerin ve temizlik kampanyalarının artarak devam edeceği bildirildi. Gölbaşı Belediyesi, özellikle Eymir ve Mogan gölleri çevresindeki ekolojik dengenin korunması için özel saha ekipleri görevlendirirken, vatandaşların çevre ihlallerini ilgili birimlere bildirebileceği hatların aktif tutulduğunu belirtti. Doğaseverler ve sivil toplum kuruluşları da belediyenin bu farkındalık çalışmasını takdirle karşılayarak ortak temizlik etkinliklerine destek vereceklerini kaydetti. Milyonlarca vatandaşın ortak değeri olan başkent ekosisteminin korunması adına atılan bu adım, yerel yönetimler düzeyinde örnek bir çalışma olarak kayıtlara geçti.