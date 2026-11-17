Belediyesi tarafından ara tatile giren çocuklar ve aileleri için düzenlenen “Ara Tatil Sinema Günleri”, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla başladı. , 16–21 Kasım tarihleri arasında "Buz Devri"nden "Ters Yüz"e, yetişkinler için "120" ve "Aybüke"ye kadar birbirinden sevilen filmler beyaz perdede izleyiciyle buluşacak. İşte Başkan Yakup Odabaşı’nın duyurduğu etkinlik programının detayları ve online rezervasyon adresi…

Ankara’da ara tatil coşkusu yaşayan öğrenciler ve veliler, Gölbaşı Belediyesi’nin hazırladığı kültür-sanat programıyla keyifli günler geçiriyor.

Çocukların tatil dönemini hem eğlenceli hem de sosyal ve kültürel açıdan verimli değerlendirmeleri amacıyla başlatılan “Ara Tatil Sinema Günleri”, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı.

İlk Günde Salon Dolup Taştı, Miniklere Pamuk Şeker İkram Edildi

16–21 Kasım tarihleri arasında sürecek etkinliğin açılış gününde çocuklar, sevilen yerli animasyon yapımları “Rafadan Tayfa Kapadokya” ve “Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas” ile sinema keyfi yaşadı. Gösterimlere yoğun ilgi gösteren öğrenciler ve aileleri salonu tamamen doldururken, belediye ekipleri tarafından dağıtılan patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı çocukların sevincini ikiye katladı.

Başkan Yakup Odabaşı: "Tüm Çocuklarımızı ve Ailelerini Bekliyoruz"

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan projelere büyük önem verdiklerini vurgulayan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, etkinliğe ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Çocuklarımızın yalnızca eğitim hayatlarında değil, sosyal ve kültürel yaşamlarında da güzel deneyimler kazanmalarını önemsiyoruz. Ara tatil dönemini çocuklarımız için unutulmaz anılara dönüştürmek istedik. Sinema Günleri ile hem çocuklarımızın eğlenmesini hem de arkadaşları ve aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmelerini amaçladık. İlk günden gösterilen yoğun ilgi ve çocuklarımızın mutluluğu bizleri de çok sevindirdi. Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın hayallerine, mutluluğuna ve gelişimine katkı sunan etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini Ara Tatil Sinema Günleri’ne bekliyoruz.”

21 Kasım’a Kadar Hangi Filmler Gösterilecek? Rezervasyon Nasıl Yapılıyor?

Sinema Günleri 21 Kasım'a kadar sürecek: Ara Tatil Sinema Günleri kapsamında, çocukların severek izlediği birbirinden güzel animasyon ve macera filmleri gösterilmeye devam edecek. Programda "Buz Devri", "Köstebekgiller", "Zootropolis" ve "Ters Yüz" gibi sevilen yapımların yanı sıra yetişkin izleyiciler için "120" ve "Aybüke" filmleri de yer alıyor.

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterimlere katılmak isteyen vatandaşlar, etkinlikler.ankaragolbasi.bel.tr adresinden rezervasyon yaptırabiliyor.

21 Kasım tarihine kadar devam edecek program kapsamında hem çocuklar hem de yetişkinler için zengin bir film seçkisi sunuldu:

Çocuk Filmleri: Buz Devri, Köstebekgiller, Zootropolis ve Ters Yüz

Yetişkin Filmleri: 120 ve Aybüke

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ücretsiz sinema gösterimlerine katılmak isteyen vatandaşlar, etkinlikler.ankaragolbasi.bel.tr adresi üzerinden kolayca online rezervasyon yaptırabiliyor.

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