Oyun dünyasının heyecanla beklediği GTA 6 çıkışı öncesinde canlı yayın platformu Twitch, dev bir hediye kampanyası başlattığını duyurdu. 19 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte, canlı yayınları takip eden izleyicilere on binlerce ücretsiz GTA 6 Ultimate Edition kodu ile özel oyun temalı rozetler dağıtılacak.

Rockstar Games imzalı efsanevi serinin yeni halkası GTA VI için geri sayım sürerken, oyun dünyasının en büyük canlı yayın platformları arasında dev bir rekabet başladı. Milyonlarca oyuncuyu ekran başına kilitlemesi beklenen oyunun çıkışını kutlamak isteyen Twitch, TwitchCon 2026 etkinliğinde yaptığı duyuruyla oyunseverleri heyecanlandıran tarihi bir kampanyaya imza attı. Platform, oyunun piyasaya sürüleceği 19 Kasım tarihinden 30 Kasım’a kadar sürecek özel drops etkinliği kapsamında, canlı yayınları izleyen kullanıcılara on binlerce ücretsiz GTA 6 Ultimate Edition kodu hediye edeceğini açıkladı.

Rakibi Kick’e Gönderme Yaptı: "Yalnızca 10.000 Tane Olacağını Kim Söyledi?"

Twitch yönetimi, etkinlik boyunca dağıtılacak dijital oyun kodlarının kesin sayısını resmi olarak açıklamasa da sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşımla beklentileri zirveye taşıdı. Rakip yayın platformu Kick’in düzenlediği 10 bin adetlik hediye kampanyasına açık bir gönderme yapan Twitch resmi hesabı, bir kullanıcının sorusuna "Yalnızca 10.000 tane olacağını kim söyledi?" yanıtını verdi. Bu iddialı çıkış, Twitch’in dağıtacağı ücretsiz GTA 6 Ultimate Edition sayısının rakibininkinden çok daha yüksek ve cömert olacağına işaret ediyor.

Oyun Kodları Nasıl Kazanılacak? Heist Train Özelliği Geliyor

TwitchCon duyurusunda rastgele gerçekleştirilecek bu büyük ödül dağıtımının teknik detaylarına henüz tam olarak yer verilmedi. Standart drops etkinliklerinde genellikle oyun içi kozmetik eşyalar sunulurken, doğrudan Xbox ve PlayStation 5 için tam sürüm oyun kodları dağıtılacak olması sürecin farklı işleyebileceğini gösteriyor. Kulislerde; izleyicilerin belirli bir yayıncıyı en az belli bir süre izleme şartı aranabileceği ya da yayıncılara kendi toplulukları arasında dağıtmaları için özel kod kontenjanları tanımlanabileceği konuşuluyor.

Öte yandan Twitch, ücretsiz oyun kodlarının yanı sıra Grand Theft Auto evrenine özel tasarlanmış rozetler ve sohbet ifadelerinden oluşan geniş bir koleksiyonu da kullanıma sunuyor. Farklı seviyelere sahip bu özel rozetleri elde etmek için izleyicilerin ilgili yayıncı kanallarına abone olmaları gerekebilecek. Ayrıca platformun izleyicileri destek olmaya teşvik eden popüler Hype Train özelliği de bu kutlama haftasına özel olarak Heist Train adıyla güncellendi.

Kick Kampanyayı Başlattı, YouTube 24 Saat Kesintisiz Yayın Yapacak

GTA 6 heyecanından pay almak isteyen diğer yayın devleri de kendi promosyonlarını devreye sokmuş durumda. Rakip platform Kick, oyunun çıkışına özel kampanyasını şimdiden başlattı. Kick hesabı bulunan kullanıcıların, oyun kategorisi fark etmeksizin platformdaki canlı yayınları en az 180 dakika boyunca izlemeleri gerekiyor. İzleme şartını tamamlayanlar rozet ve ifadeler içeren Sunset Reward Case paketine ulaşırken, şanslı izleyiciler ücretsiz oyun kodu kazanma şansı yakalıyor.

Video devi YouTube ise 19 Kasım tarihinde TSİ 07.00’den itibaren dünyanın en popüler içerik üreticilerinin katılacağı 24 saatlik kesintisiz GTA 6 oynanış yayını gerçekleştirecek. YouTube ayrıca bu özel yayınlara katılan izleyicilere dijital hediye olarak efsanevi "aranma yıldızı" (wanted-star) sohbet animasyonunu sunacak.