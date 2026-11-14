Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, fotoğraf, video ve sesli notlarda sunduğu Bir Kez Görüntüle özelliğini şimdi de yazılı metinlere getiriyor. Test süreci başlayan yeni özellikle gönderilen mesajlar tek sefer okunduktan sonra tamamen silinecek; ayrıca bu içeriklerin kopyalanması, başkasına iletilmesi veya ekran görüntüsünün alınması kesinlikle engellenecek.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarının kişisel veri güvenliğini ve mahremiyetini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla gizlilik odaklı yeniliklerine bir yenisini daha ekliyor. Şifreler, kart bilgileri, özel adresler veya hassas kişisel notlar gibi içeriklerin sohbet geçmişinde kalıcı olarak yer almasını istemeyen kullanıcılar için geliştirilen tek seferlik metin mesajı özelliği resmen test aşamasına geçti.

Metin Mesajları İçin Yeni Dönem Beta Sürümünde Başladı

Platformdaki yeni özellikleri önceden tespit etmesiyle bilinen WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre; daha önce yalnızca fotoğraf, video ve sesli mesajlar için aktif olan Bir Kez Görüntüle seçeneği, artık standart yazılı mesajlarda da kullanılabilecek. Söz konusu yenilik, ilk etapta Android için WhatsApp beta 2.26.45.6 sürümünü kullanan kısıtlı sayıdaki test kullanıcısının erişimine açıldı. Bu adımla birlikte kullanıcılar, karşı tarafa ilettikleri yazılı bir bilginin dijital ortamda iz bırakmasını tamamen önleyebilecek.

Mesaj Tek Sefer Okunacak ve Sohbetten Kaybolacak

Yeni sistemin çalışma mantığı, mevcut sohbet alışkanlıklarını kökten değiştirecek detaylar barındırıyor. Bu formatta gönderilen bir metin mesajı, alıcının sohbet penceresinde doğrudan açık bir şekilde görünmeyecek. Alıcı, kendisine gelen gizli mesaj kutucuğuna dokunduğunda içerik ayrı ve korumalı bir ekranda açılacak. Kullanıcı bu ekranı kapattığı anda mesaj bir daha asla açılmamak üzere sistemden silinecek.

Sohbet ekranında ise yalnızca mesajın alıcı tarafından açıldığını gösteren özel bir ibare yer alacak. Ayrıca ayarlarından okundu bilgisini açık tutan kullanıcılar, gönderdikleri tek seferlik metin mesajının karşı tarafça tam olarak ne zaman görüntülendiğini de anlık olarak takip edebilecek.

Tek Seferlik Mesaj Nasıl Gönderilecek?

Kullanıcı dostu bir arayüzle tasarlanan özelliğin kullanımı da oldukça pratik olacak. Tek seferlik bir metin mesajı göndermek isteyen kullanıcının öncelikle mesajını yazma alanına girmesi, ardından gönder düğmesine parmağıyla basılı tutması gerekecek. Ekranda açılan hızlı seçenekler menüsünden Bir Kez Görüntüle tercih edildiğinde, mesaj doğrudan korumalı formatta karşı tarafa iletilecek.

Aynı açılır menüde ilerleyen dönemlerde sunulması planlanan mesaj zamanlama seçeneğinin de yer aldığı görüldü. Ancak geliştirici ekibin paylaştığı bilgilere göre, tek seferlik metin mesajları güvenlik protokolleri gereği şimdilik ileri bir tarihe zamanlanamayacak ve yalnızca anlık olarak gönderilebilecek.

Kopyalama ve Ekran Görüntüsü Tamamen Engelleniyor

WhatsApp, yeni özelliğinde sızıntıların önüne geçmek için güvenlik duvarını en üst seviyeye çekiyor. Tek seferlik olarak gönderilen metin mesajları alıcı tarafından kopyalanamayacak, başka bir sohbete iletilemeyecek veya cihaz hafızasına kaydedilemeyecek. Bununla da yetinmeyen platform, mesajın açık olduğu korumalı ekranda cihazın ekran görüntüsü alma ve ekran kaydı yapma fonksiyonlarını da yazılım düzeyinde bloke edecek. Okuma işlemi tamamlandıktan sonra ise mesaj her iki tarafın da sohbet geçmişinden kalıcı olarak kaldırılacak.

Tüm Kullanıcılara Ne Zaman Sunulacak?

Şu an için yalnızca belirli beta test kullanıcılarının deneyimleyebildiği bu gizlilik özelliğinin, önümüzdeki haftalarda kademeli olarak daha geniş bir test grubuna açılması bekleniyor. Geliştirme ve hata ayıklama süreçlerinin tamamlanmasının ardından özelliğin iOS ve Android cihazlardaki kararlı sürümlere entegre edileceği belirtilirken, herkese açık genel dağıtım için henüz resmi bir takvim açıklanmadı.