Oyun dünyasının en köklü ve sadık oyuncu kitlesine sahip simülasyon yapımlarından biri olan Euro Truck Simulator 2, sunduğu gerçekçi sürüş dinamiklerine tamamen yeni bir boyut kazandırdı. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ve Türkiye'deki oyuncular başta olmak üzere tüm dünyada büyük bir heyecan yaratan Türkiye DLC'si ile gündemden düşmeyen yapım, bu kez yıllardır beklenen köklü bir oynanış değişikliğini hayata geçirdi. Geliştirici ekip tarafından uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan resmi otobüs eklentisi Coaches DLC, resmen oyuncuların erişimine açıldı.

Yük Taşımacılığından Yolcu Taşımacılığına Geçiş

Çıkış yaptığı günden bu yana oyuncuları Avrupa'nın dört bir yanındaki otoyollarda ağır yük ve kargo taşımacılığıyla buluşturan Euro Truck Simulator 2, Coaches paketiyle birlikte direksiyon başındaki deneyimi baştan aşağı yeniliyor. Eklentinin ilk duyurulduğu dönemde geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamada, "Bu yeni eklenti, oyunculara ETS2 dünyasında çalışmak için yepyeni bir yol sunacak. Kargo taşımak yerine bir otobüs şoförü olacaksınız" ifadelerine yer verilmişti.

Yayınlanan resmi paketle birlikte bu vaat gerçeğe dönüştü. Oyuncular artık dorse bağlayıp lojistik merkezleri arasında yük taşımak yerine, otogarlar ve şehirler arası terminaller arasında profesyonel bir otobüs kaptanı olarak yolcu taşıma deneyimi yaşayabilecek. Özellikle topluluk modlarıyla yıllardır oyuna entegre edilmeye çalışılan otobüs dinamiklerinin resmi bir DLC olarak oyuna eklenmesi, simülasyon tutkunları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Coaches DLC Fiyatı ve Öne Çıkan Otobüs Modelleri

Oyun içi ekonomiye ve sürüş mekaniklerine taze bir soluk getiren Coaches DLC, 8 dolarlık fiyat etiketiyle dijital mağazalardaki yerini aldı. Erişilebilir fiyat politikasıyla dikkat çeken genişleme paketi, lisanslı ve birebir modellenmiş dev otobüs markalarını da garajlara getiriyor.

Paket kapsamında oyuncuların kullanımına sunulan araçlar arasında şehirler arası taşımacılığın ikonik modelleri yer alıyor. İlk etapta öne çıkan araçlar şu şekilde sıralanıyor:

Scania Touring: Uzun yol konforu ve aerodinamik yapısıyla bilinen modern yolcu otobüsü.

Volvo 9700 DD: Çift katlı devasa yapısı ve yüksek yolcu kapasitesiyle sürüş dinamiklerinde farklı bir ustalık gerektiren amiral gemisi.

MAN Lion's Coach: Avrupa yollarının vazgeçilmez klasiklerinden biri olan, yüksek manevra kabiliyeti ve kokpit detaylarıyla öne çıkan model.

Türkiye Haritasıyla Birleşen Eşsiz Yolculuk Deneyimi

Coaches DLC'nin çıkış zamanlaması, özellikle Türk oyuncular açısından ayrı bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Türkiye harita paketinin ardından oyuna eklenen resmi otobüsler sayesinde oyuncular, artık Türkiye'nin otoyollarında ve şehirler arası güzergahlarında lisanslı otobüslerle gerçekçi seferler düzenleyebilecek. Hem görsel detayları hem de sürüş fiziğiyle tır kullanmaktan tamamen farklı bir hissiyat sunan yeni otobüs paketi, Euro Truck Simulator 2'nin önümüzdeki dönemde de popülerliğini zirvede tutacağını kanıtlıyor.