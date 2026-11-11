Oyun dünyasının en çok beklenen yapımı GTA 6 için Rockstar Games cephesinden kritik teknik detaylar duyuruldu. Yapılan resmi açıklamaya göre oyun tüm konsollarda 30 fps hızında çalışacak. PS5 Pro kullanıcılarına özel grafik avantajları sunulurken Xbox Cloud Gaming üzerinden eski nesil Xbox One konsollarda da oynanabileceği doğrulandı.

Oyun dünyasında taşları yerinden oynatacak dev yapım için geri sayım sürerken stüdyo cephesinden beklenen teknik açıklamalar peş peşe geldi. Geliştirici koltuğunda oturan Rockstar Games, oyun severlerin uzun süredir merakla yanıt beklediği kare hızı (FPS), konsol performansları ve bulut oyun servislerine dair detayları resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan teknik veriler, yeni nesil konsolların performans sınırlarını ve yapımın sunacağı görsel kaliteyi net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Yapılan resmi bilgilendirmeye göre GTA 6, pazardaki mevcut tüm konsollarda yani PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X ve Xbox Series S platformlarında sabit 30 fps değerinde çalışacak. Yüksek kare hızı beklentisi içerisinde olan oyuncuları şaşırtan bu karar, yapımın barındırdığı devasa açık dünya dinamikleri, gelişmiş yapay zeka sistemleri ve yüksek fizik hesaplamalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan daha güçlü donanıma sahip olan PlayStation 5 Pro kullanıcıları için özel bir parantez açıldı. PS5 Pro donanımının sunduğu ekstra işlem gücü sayesinde bu cihazda PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisi aktif olarak kullanılacak. Bu sayede PS5 Pro sahipleri, sabit 30 fps kare hızında kalmak kaydıyla çok daha gelişmiş ışın izleme (Ray Tracing) efektlerine, belirgin şekilde artırılmış grafik detaylarına ve son derece net bir görsel keskinliğe erişim sağlayabilecek.

Sektörde sürpriz olarak karşılanan bir diğer gelişme ise bulut yayıncılığı tarafında yaşandı. Rockstar Games, yapımın Türkiye'de henüz resmi olarak hizmet vermeyen Xbox Cloud Gaming platformu üzerinden erişime açılacağını doğruladı. Bu sistem sayesinde oyun, Xbox Series X / S konsollarının yanı sıra eski jenerasyonda yer alan Xbox One cihazlarda da oynanabilir hale gelecek. Bilgisayar tarafına (PC) aktarılmayacak olan bu bulut yayınında, doğrudan Xbox Series S konsolunun düşük grafik ayarlarının baz alınacağı belirtildi. Bu hamle, donanımını henüz yeni nesle yükseltmemiş geniş bir oyuncu kitlesinin de yapıma erişmesine imkan tanıyacak.

Resmi lansman tarihi olan 19 Kasım öncesinde ön sipariş rakamları da rekor seviyelere ulaştı. Yayıncı şirket Take-Two tarafından yapılan açıklamada, ön sipariş taleplerinin şirketin ilk beklentilerinin çok üzerinde seyrettiği vurgulandı. Hatta yapımın PlayStation tarihinin en çok ön sipariş verilen oyunu unvanını ele geçirdiği resmen duyuruldu.

Ön yükleme (pre-load) sürecinin de geçtiğimiz saatler itibarıyla aktif edildiği yapım, lansman gününe kadar indirmeye hazır halde bekletilecek. Oyun dünyasında büyük beklentilerin odağında yer alan bu tarihi lansman öncesinde, Rockstar Games'in teknik tercihleri ve konsol performansları tartışılmaya devam ediyor.