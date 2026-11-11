Apple'ın teknoloji tutkunları tarafından merakla beklenen amiral gemisi telefonları iPhone Air 2 ve standart iPhone 18 modellerine ait maket tasarımlar sızdırıldı. Tedarik zincirinden sızan CNC işleme alüminyum modeller, cihazların yenilenen dikey kamera düzenini, değişen gövde kalınlığını ve geleceğe dönük lansman takvimini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Akıllı telefon pazarının lider aktörlerinden Apple, önümüzdeki dönemde teknoloji dünyasında ses getirecek yeni nesil amiral gemisi cihazları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin lansman takviminde kritik bir yere sahip olan iPhone Air 2 ve standart iPhone 18 modellerine ilişkin sızıntılar teknoloji kulislerini hareketlendirdi. Üretim bandından ve tedarik zinciri kanallarından elde edilen bilgiler ışığında hazırlanan CNC işleme alüminyum maket (dummy) modellerin görselleri, iki yeni cihazın tasarım hatlarını ve donanımsal değişikliklerini ortaya koydu. Genellikle kılıf üreticilerine erken aşamada sağlanan bu maket tasarımlar, Apple'ın nihai cihazlarında sunacağı fiziksel formu büyük oranda yansıtıyor.

Teknoloji dünyasının odağında yer alan ilk model, serinin ikinci jenerasyonu olarak tasarlanan iPhone Air 2 oldu. İlk versiyonda kullanıcıların en çok eleştirdiği hususların başında gelen donanım kısıtlamaları, Apple tarafından bu yeni modelde aşılmış gibi görünüyor. Sızdırılan maket detaylarına göre iPhone Air 2, önceki seride yer alan tekli arka kamera kurulumunu geride bırakıyor. Yeni modelde çift arka kamera ve bir adet led flaşın yer aldığı dikey bir kamera adası dikkat çekiyor. Sektör kaynaklarından Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre, ana sensörün hemen yanında 48 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı lens donanıma dahil ediliyor. İlk modelin yüksek satış fiyatına karşın tek kamerayla sunulması tüketici tarafında tepki toplamıştı; yeni kamera paketi bu dezavantajı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Gövde mimarisinde de radikal geliştirmeler göze çarpıyor. Mevcut iPhone Air modelinin 5.6 mm olan kasa kalınlığı, iPhone Air 2 ile yaklaşık 5.2 mm seviyesine geriliyor. Daha ince bir profil sunulmasına rağmen cihazın güç depolama kapasitesi artırılıyor. Cihazın içerisine 3500 mAh kapasiteli daha büyük bir batarya entegre edileceği ifade ediliyor. Böylece Apple, incelikten ödün vermeden kullanım süresini uzatmayı planlıyor.

Öte yandan standart iPhone 18 modeline ait maket görüntüler de sızıntılar arasında yerini aldı. Görsellere bakıldığında cihazın arka panel tasarımında radikal bir değişime gidilmediği, iPhone 17 tasarım dilinin korunduğu anlaşılıyor. Sol üst köşeye dikey biçimde konumlandırılan çift kamera dizilimi varlığını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde cihazın arka yüzeyini kaplayan geniş bir kamera blok yapısıyla geleceği iddia edilmişti ancak son sızıntılar bu iddiaların asılsız olduğunu kanıtladı.

Apple'ın bu yeni modelleri pazara sunma takvimi de netleşmeye başladı. Şirket, lansman stratejisini ikiye bölerek geçtiğimiz dönemde iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo modellerini kullanıcılarla buluşturmuştu. Sızdırılan iPhone Air 2, standart iPhone 18 ve iPhone 18e modellerinin ise 2027 yılının bahar aylarında resmi olarak tanıtılması ve pazardaki yerini alması bekleniyor. Apple'ın bellek ve bileşen maliyetlerindeki artış uyarıları göz önüne alındığında, cihazların çıkış fiyatı şimdiden merak konusu.