Katlanabilir ekran pazarının öncü modellerinden Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra için dikkat çekici bir indirim fırsatı sunuldu. Yüksek performans sunan güçlü işlemcisi, 200 megapiksellik gelişmiş ana kamerası ve yenilikçi tasarımıyla öne çıkan amiral gemisi cihazın fiyatı popüler bir satış kanalında 28.000 TL birden geriledi.

Akıllı telefon pazarında katlanabilir ekran teknolojilerinin gelişimi hız kesmeden devam ederken, teknoloji devlerinin üst segment amiral gemisi modelleri kullanıcıların odağında yer almayı sürdürüyor. Katlanabilir form faktörünün önde gelen temsilcilerinden Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, sunduğu üst düzey teknik özellikler ve yenilikçi yapısıyla mobil teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Son dönemde amiral gemisi telefon fiyatlarının yükseliş geçtiği bir ortamda, bu iddialı model için teknoloji dünyasında heyecan yaratan bir fiyat indirimi hamlesi gerçekleşti. Popüler bir online satış kanalında cihazın etiket fiyatında uygulanan dev fırsat, ürünü satın almayı hedefleyen tüketiciler için önemli bir alışveriş olanağı sunuyor.

Katlanabilir ekran mimarisini en üst seviyeye taşıyan Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen 3 nanometre mimarili Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Ağır iş yükleri, mobil oyunlar ve çoklu görev süreçlerinde maksimum performans sergileyen bu donanıma 16 GB RAM eşlik ediyor. Veri depolama tarafında kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklı seçenekler sunan cihazın 256 GB ve 512 GB seçeneklerinin yanı sıra indirim kampanyasına konu olan 1 TB dahili depolama alanına sahip varyantı ön plana çıkıyor.

Tasarım ve ekran detayları incelendiğinde ürün iki farklı görüntüleme alanı sunuyor. Telefon kapalı konumdayken 5,5 inç boyutundaki dış ekranı sayesinde küçük bir cep defteri veya standart bir pasaport oranlarına kavuşarak tek elle pratik bir kullanım sağlıyor. Cihaz açıldığında ise 7,6 inç büyüklüğündeki ana katlanabilir ekran ortaya çıkarak tablet deneyimini kullanıcılara sunuyor. Ürün aynı zamanda suya ve toza karşı üstün koruma vaat eden IP48 sertifikasına sahip bulunuyor.

Kamera yetenekleriyle de fark yaratan akıllı telefonun arka panelinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alıyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) desteği barındıran bu sensör, çekim esnasındaki titreşimleri minimuma indirerek net fotoğraf ve videolar elde edilmesini sağlıyor. Ana kameranın yanında 10 megapiksel telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı kameraları bulunuyor. Saniyede 30 kare hızında 8K video kaydı yapabilen modelde, farklı açılardan çekim yapmayı kolaylaştıran 10 megapiksel çözünürlüğünde iki adet ek kamera daha yer alıyor.

Batarya performansında da kullanıcı beklentilerini karşılamayı hedefleyen model, 4.800 mAh pil kapasitesi ile kutudan çıkıyor. 45 watt hızlı şarj desteği sayesinde cihaz 30 dakikalık bir süre zarfında yüzde 63 şarj seviyesine erişebiliyor. Ayrıca telefon bünyesinde 20 watt kablosuz şarj özelliği de hazır bulunuyor. Resmi satış fiyatı 151.999 TL olarak belirlenmiş olan cihaz, yapılan özel indirim hamlesiyle birlikte 123.999 TL seviyesine kadar gerileyerek alıcılarını bekliyor.