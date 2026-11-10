Güdül Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, en az 60 KPSS P3 puanı ile 1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak. Adayların 16 Kasım'a kadar internet üzerinden başvuru yapması ve 17 Kasım'a kadar evraklarını şahsen teslim etmesi gerekiyor. İnternetten başvuru tek başına yeterli değil.

Ankara'nın huzurlu ilçelerinden biri olan Güdül'de kamu kariyeri hedefleyen adaylar için önemli bir istihdam fırsatı duyuruldu. Güdül Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde istihdam edilmek üzere tek kişilik kontenjan açılırken, başvuru yapacak adayların ÖSYM tarafından son iki yıl içinde (2025 veya 2026 yıllarında) gerçekleştirilen sınavdan geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olması zorunlu tutuluyor.

Vakıf tarafından yayımlanan resmi ilana göre, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanıyla daimi olarak istihdam edilecek bu kadro için başvuru adımları ve evrak teslim süreçleri konusunda adayların son derece dikkatli olması gerekiyor. İnternet üzerinden gerçekleştirilen çevrim içi başvurunun tek başına yeterli olmadığı, sürecin tamamlanabilmesi için evrakların mutlaka fiziksel olarak teslim edilmesi şartı aranıyor.

İstihdam sürecinde hak kaybı yaşamak istemeyen adayların özellikle iki farklı tarihe dikkat etmesi büyük önem taşıyor. İlan metninde belirtilen takvime göre çevrim içi müracaat aşaması ile fiziki evrak teslim aşaması ayrı zaman dilimlerinde tamamlanacak. Adayların bu süreçte mağduriyet yaşamaması için belirlenen kurallara harfiyen uyması gerekiyor.

Başvuru ve Evrak Teslimi İçin İki Ayrı Tarih

Güdül SYDV personel alımı ilanında en çok merak edilen konuların başında başvuru usulleri ve tarihler geliyor. Adayların bilmesi gereken en önemli detay, sistem üzerinden yapılan kaydın ardından mutlaka fiziki dosya teslimi yapılması gerektiğidir. Süreçle ilgili kritik tarihler ve aşamalar şu şekildedir:

Çevrim İçi Başvuru Tarihi: Adaylar, 09.11.2026 ile 16.11.2026 tarihleri arasında mesai bitimine kadar https://vakifilan.aile.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvurularını yapmak zorundadır. Bu tarih aralığında internet üzerinden başvuru yapılmadan doğrudan evrak teslimi kabul edilmemektedir.

Fiziki Evrak Teslim Tarihi: Sadece internetten başvuru yapmak yeterli değildir. Adayların hazırladıkları başvuru evraklarını şahsen veya noter onaylı vekâletname verdikleri kişiler aracılığıyla en geç 17.11.2026 tarihi mesai bitimine kadar Güdül Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (Yeni Mah. Ordu Cad. No: 14 Hükümet Konağı Zemin Kat Güdül/Ankara) teslim etmesi şarttır. E-posta, posta, faks veya kargo yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru İçin Aranan Genel ve Özel Şartlar

Güdül SYDV tarafından açılan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunmak isteyen adayların taşıması gereken başlıca şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak.

18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

Güdül ilçe sınırları içinde en az son 6 (altı) aydır ikamet ediyor olmak (Tarihçeli yerleşim yeri belgesi istenecektir).

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek (Mülakat aşamasında adaylara manuel araç ile sürüş testi yaptırılacaktır).

4 yıllık yükseköğretim kurumlarının (lisans) ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ÖSYM'nin 2025 veya 2026 yıllarında yaptığı geçerli sınavlardan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Mülakat Süreci Nasıl İşleyecek?

Başvuru süresinin sona ermesinin ardından, şartları sağlayan adaylar arasından en yüksek KPSS P3 puanından başlamak üzere alınacak personel sayısının (1 kişi) 5 katı kadar aday (en yüksek puanlı 5 kişi) mülakata çağrılmaya hak kazanacak. Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi, yeri ve zamanı Güdül Kaymakamlığı resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Kurum tarafından adaylara ayrıca e-posta veya SMS yoluyla bireysel bildirim yapılmayacağından, duyuruların internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerekmektedir.

Adayların değerlendirilmesinde, pozisyonun görev ve sorumluluklarıyla ilgili alanlarda alınmış sertifika, eğitim ve kurs bitirme belgelerine sahip olması tercih sebebi olarak dikkate alınacaktır. Güdül SYDV, mülakat sonucunda uygun aday bulunamaması durumunda alımı iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.