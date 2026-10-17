Show TV'nin fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show, 14. sezonuyla cumartesi akşamları ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon afişinde sevilen oyunculardan Onur Atilla ve Burak Topaloğlu'nun yer almaması dikkat çekerken, kadroya Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran dahil oldu. İlk bölümün sürpriz konuğu ise Mert Fırat olarak açıklandı.

Türkiye’nin en uzun soluklu ve en çok izlenen mizah programları arasında yer alan Güldür Güldür Show, yepyeni bir sezonla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. BKM imzasıyla Show TV ekranlarında yıllardır cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan program, 14. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya gün sayıyor. Yeni sezonun yaklaşmasıyla birlikte yayımlanan afiş, sosyal medyada ve televizyon kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Afişi dikkatle inceleyen izleyiciler, kadroda yaşanan önemli değişiklikleri hemen fark etti. Programın simge isimleri arasında yer alan bazı oyuncuların listede yer almaması büyük bir merak uyandırırken, kadroya katılan yeni yüzler de dikkat çekti.

Onur Atilla ve Burak Topaloğlu Kadroda Yer Almadı

Geçtiğimiz eylül ayında paylaşılan 13. sezon afişinde Ali Sunal'ın yanı sıra 18 oyuncu yer alıyordu. Ancak yeni yayımlanan 14. sezon kadro listesinde, programın en kök salmış isimlerinden ikisinin eksik olduğu görüldü. Uzun yıllardır sahnedeki başarılı performanslarıyla izleyicilerin sevgisini kazanan ve Altın Kelebek ödüllü Onur Atilla, yeni sezon afişinde yer almadı. Benzer şekilde, programın ilk yıllarından bu yana skeçlerde aktif olarak boy gösteren Burak Topaloğlu da 14. sezon kadro listesinde kendine yer bulamadı.

İki sevilen ismin bu sezon afişte ve kadroda yer almaması, sosyal medyada ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. Konuyla ilgili olarak ne oyunculardan ne de yapımcı şirket BKM'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Oyuncuların projeye tamamen mi veda ettiği, yoksa bu sezona özel bir mola mı verdiği şimdilik gizemini koruyor. Hayranlar, bu soruların cevabını yeni sezonun ilk bölümlerinde aramaya hazırlanıyor.

Kadroya İki Yeni İsim Dahil Oldu

Kadrodaki ayrılıkların yanı sıra, yeni sezonda ekibe katılan taze kanlar da dikkat çekiyor. Güldür Güldür Show'un 14. sezon oyuncu listesine ilk kez dahil olan isimler Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran oldu. Mizah dünyasının yetenekli isimleri arasında gösterilen bu iki yeni oyuncunun, programda hangi skeçlerde ve ne tür karakterlerle izleyici karşısına çıkacağı henüz netlik kazanmadı. Yapım ekibi, yeni karakterlerin sürprizli bir şekilde izleyiciyle buluşacağını işaret ediyor.

Öte yandan programın omurgasını oluşturan deneyimli isimler Onur Buldu, Ecem Erkek, Doğa Rutkay ve Aziz Aslan gibi popüler yüzler yeni sezonda da yerlerini koruyor. Ekibin dinamizmini bozmadan yola devam eden kadro, cumartesi akşamları kahkaha tufanı koparmaya devam edecek.

Yeni Sezon 17 Ekim Cumartesi Günü Başlıyor

İzleyicilerin uzun süredir büyük bir heyecanla beklediği Güldür Güldür Show yeni sezon tarihi netleşti. Programın yeni sezonu 17 Ekim Cumartesi akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ali Sunal’ın neşeli sunumu ve her hafta olduğu gibi güncel konuları esprili bir dille ele alan skeçlerle ekrana gelecek olan yapımın ilk bölüm konuğu da açıklandı. Yeni sezonun açılış bölümünde ünlü oyuncu Mert Fırat sürpriz konuk olarak sahnede yer alacak. Kulislerden sızan bu bilgiler, milyonlarca izleyicinin cumartesi akşamı ekran başına kilitlenmesini sağlayacak gibi görünürken, yeni sezonun reytinglerde nasıl bir başarı elde edeceği şimdiden merak konusu oldu.