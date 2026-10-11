Güldür Güldür Show’un beklenen yeni sezon tarihi açıklandı. Ali Sunal’ın moderatörlüğündeki program, 17 Ekim Cumartesi saat 20.00’de Show TV’de izleyiciyle buluşacak. Yayınlanan tanıtımda ilk bölümün konuğu Mert Fırat da görüldü. Peki, 14. sezonda hangi oyuncular yer alıyor, açılış bölümünde izleyicileri neler bekliyor? İşte yeni sezon öncesinde açıklanan bilgiler ve dikkat çeken ayrıntılar.

Güldür Güldür Show’u yeni bölümleriyle izlemek isteyenlerin beklediği tarih belli oldu. Program, 14. sezonuna 17 Ekim 2026 Cumartesi günü başlayacak. Show TV ekranlarında saat 20.00’de yayınlanacak açılış bölümü, sezon arasının ardından ekibi yeniden izleyiciyle buluşturacak. Yeni sezon tanıtımı da bu buluşma öncesinde yayınlandı.

Tanıtımın dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Mert Fırat oldu. Oyuncu, yeni sezonun ilk bölümüne konuk olarak katılıyor. Böylece programın dönüş haberi yalnızca yayın tarihiyle sınırlı kalmadı; açılışta sahneye çıkacak konuk da belli oldu. Ali Sunal’ın moderatörlüğünde devam eden yapım için artık gözler cumartesi akşamına çevrildi.

Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlayacak?

Güldür Güldür Show’un 14. sezon ilk bölümü, 17 Ekim Cumartesi saat 20.00’de Show TV’de ekrana gelecek. Kanalın duyurusunda yeni sezonun başlangıç günü ve saati açıkça yer alıyor. Programı takip edenler açısından bu bilgi, ekrandaki tekrar bölümleriyle yeni sezon yayınını ayırt etmek için de önem taşıyor.

11 Ekim itibarıyla yeni sezon henüz başlamış değil. Dolayısıyla yayınlanan görüntüler, gelecek bölümden hazırlanan tanıtım niteliğinde. Açılış bölümünün tamamını izlemek isteyenlerin 17 Ekim’deki yayını beklemesi gerekiyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte program, cumartesi akşamları izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Yayın tarihinin açıklanması, “Güldür Güldür Show bu hafta yeni bölüm mü?” ve “Yeni sezon hangi gün başlayacak?” sorularını da yanıtlıyor. Duyurulan takvime göre sezon açılışı önümüzdeki cumartesi yapılacak. İzleyicilerin planını bu tarih üzerinden oluşturması mümkün.

İlk bölümün konuğu Mert Fırat olacak

Yeni sezonun açılışında Mert Fırat, Güldür Güldür Show sahnesine çıkacak. Yayınlanan tanıtımda görülen oyuncunun ilk bölüme konuk olacağı açıklandı. Bu katılım, sezonun ilk gecesine ilişkin paylaşılan somut bilgiler arasında bulunuyor.

Burada dikkat edilmesi gereken ayrıntı, Fırat’ın konuk oyuncu olarak yer alması. Açıklanan bilgi, oyuncunun programın sürekli kadrosuna katıldığı anlamına gelmiyor. Yeni sezonun ilk bölümünde ekiple birlikte sahneye çıkacak olması, açılışın merak edilen başlıklarından birini oluşturuyor.

Mert Fırat’ın hangi karakteri canlandıracağı veya yer aldığı skeçlerin nasıl sonuçlanacağı konusunda ise açıklanan bilgilerin ötesine geçmek mümkün değil. Tanıtım, izleyiciye bölümden kısa bir pencere açıyor. Oyuncunun sahnedeki rolünü ve diğer karakterlerle kuracağı ilişkiyi görmek için bölümün tamamının yayınlanması gerekiyor.

Güldür Güldür Show 14. sezon oyuncuları kimler?

Ali Sunal’ın moderatörlüğündeki programın açıklanan oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya ve Erdem Yener bulunuyor. Aylin Kontente, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu ve Toygan Avanoğlu da yeni sezon için paylaşılan isimler arasında yer alıyor.

Kadronun diğer isimleri ise Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı, Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran olarak sıralanıyor. Bu liste, oyuncuları üzerinden programı takip eden izleyicilere yeni sezon öncesinde genel bir çerçeve sunuyor.

Oyuncu kadrosunun açıklanmasıyla birlikte “Kimler devam ediyor?” sorusuna da yanıt verilmiş oldu. Bununla birlikte kadro listesi, bütün oyuncuların her skeçte veya her bölümde aynı ölçüde yer alacağı anlamına gelmiyor. Bölümlerdeki karakter dağılımı ve sahne birliktelikleri, yayın sırasında görülebilecek.

Yeni sezon tanıtımında yenilenen logo da görüldü

BKM’nin yapımını üstlendiği Güldür Güldür Show’un 14. sezon tanıtımı, ekibin yeniden sahneye dönüşünü duyuruyor. Paylaşılan bilgiler arasında programın yenilenen logosu da bulunuyor. Böylece izleyiciler, yeni bölüm görüntülerinin yanında yapımın görsel kimliğindeki değişikliği de ilk tanıtımda görmüş oldu.

Ancak logo değişikliği üzerinden programın bütün formatının yenilendiği sonucuna varmak doğru olmaz. Açıklanan gelişme, yeni sezon tanıtımında farklı bir logonun kullanılması. Skeçlerin yapısı, bölüm akışı veya sahne düzeninde kapsamlı bir değişiklik olup olmadığına ilişkin ayrıca doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Tanıtımların temel işlevi, gelecek bölümden seçilmiş görüntülerle izleyiciyi yayına hazırlamak. Bu nedenle kısa görüntüler, bütün sezonun içeriğini temsil eden ayrıntılı bir liste olarak değerlendirilmemeli. İlk bölüm, yeni sezonun anlatımını daha yakından görmek için ilk fırsat olacak.

Güldür Güldür Show hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Programın yeni sezon adresi Show TV, açıklanan başlangıç saati ise 20.00. Sezon açılışını kaçırmak istemeyenlerin 17 Ekim Cumartesi akşamını takip etmesi gerekiyor. Kanalın yeni sezon duyurusu da Güldür Güldür Show’u cumartesi yayınları arasında gösteriyor.

Yeni bölüm öncesinde yanıtı belli olan başlıklar oldukça net: Program 14. sezonuyla dönüyor, Ali Sunal moderatörlüğünü sürdürüyor ve Mert Fırat açılış bölümüne konuk oluyor. Oyuncu kadrosu da kamuoyuyla paylaşıldı. Henüz yayınlanmayan skeçlerin ayrıntıları ise bölüm gecesinde ortaya çıkacak.

Sezon arasından sonra programı yeniden takip etmek isteyenler için bekleyiş böylece somut bir tarihe bağlandı. Güldür Güldür Show, yeni sezonun ilk bölümünde hem açıklanan kadrosuyla hem de konuk oyuncusuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Açılışın nasıl bir sahne temposu sunacağı ve Mert Fırat’ın hangi skeçte yer alacağı, 17 Ekim akşamının merak edilen ayrıntıları olacak.