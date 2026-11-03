Çalışanların yakından takip ettiği 2027 yılı yemek kartı ve günlük yemek bedeli ödemelerinde yeni rakamlar gündeme geldi. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak belirlenmesiyle beklenen artış hesaplandı. Ancak çalışanların sıklıkla karıştığı vergi istisnası ile işveren ödemeleri arasındaki fark ve rakamların henüz beklenti niteliğinde olduğu unutulmamalıdır.

Türkiye genelinde milyonlarca özel sektör çalışanını, işvereni ve yemek kartı hizmeti veren firmaları yakından ilgilendiren 2027 yılı yemek bedeli istisnası hesaplamaları netleşmeye başladı.

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kesinleşti. Bu oranın duyurulmasının ardından, çalışanların kartlarına yatacak tutarlar ve işverenlerin sağlayacağı yemek destekleri hakkında çeşitli beklentiler ve hesaplamalar ekonomi kulislerinde yer bulmaya başladı.

Çalışanların En Çok Karıştırdığı Konu: Vergi İstisnası ile İşveren Desteği Arasındaki Fark

Çalışanlar arasında en sık yapılan hatalardan biri, devlet tarafından belirlenen günlük yemek bedeli istisnasının doğrudan "kartıma yatacak net para" olarak algılanmasıdır. Oysa ki bu rakamlar, işverenlerin çalışanlarına sağladığı yemek desteğinin gelir vergisi ve sigorta prim kesintilerinden muaf tutulacak üst sınırını ifade etmektedir.

Günlük yemek bedeli istisnası, işverenlerin yemek yardımı yaparken hangi tutara kadar vergi dışı kalacağını belirleyen yasal bir sınırdır. Yani açıklanan bu rakamlar doğrudan çalışanların yemek kartına yatırılacak kesin maaş zammı veya zorunlu ödeme tutarı anlamına gelmemektedir. İşverenler, şirket bütçeleri ve yan hak politikaları doğrultusunda bu istisna sınırının altında veya üstünde yemek yardımı yapma hakkına sahiptir.

2027 Yılında Beklenen Günlük Yemek Bedeli Rakamları

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının baz alınması durumunda, günlük yemek bedeli istisnası için öngörülen yeni seviyeler şu şekilde hesaplanmaktadır:

Mevcut Günlük Yemek Bedeli (KDV hariç): 385,02 TL

Mevcut Günlük Yemek Bedeli (KDV dahil): 421,80 TL

2027 Beklenen Günlük Yemek Bedeli (KDV hariç): 492,18 TL

2027 Beklenen Günlük Yemek Bedeli (KDV dahil): 570,59 TL

Mevcut uygulamada KDV hariç 385,02 TL, KDV dahil 421,80 TL olan günlük yemek bedeli istisnasının, yeni yılda bu oranlar doğrultusunda artması öngörülmektedir. Hesaplanan bu tutarlar, işverenlerin vergi muafiyetinden yararlanarak çalışanlarına verebileceği azami vergisiz yemek desteği sınırını güncelleyecektir.

Rakamlar Kesin mi? Cumhurbaşkanlığı Yetkisi ve Yürürlük Tarihi

Haberlerde ve sosyal medyada paylaşılan bu rakamlar şu aşamada kesinleşmiş tarife değil, yeniden değerleme oranına göre yapılmış beklenti hesapları niteliği taşımaktadır. Kanunlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar artırma veya yüzde 50'ye kadar azaltma yetkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, resmi ve nihai rakamlar yıl sonuna doğru yapılacak yasal düzenlemeler ve Resmi Gazete yayımları sonrasında netleşecektir.

Güncellenecek olan yeni tutarların 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Çalışanlar ve iş dünyası, resmi makamlardan yapılacak son açıklamaları ve Cumhurbaşkanlığı kararını büyük bir dikkatle takip ederken, yeni yılda yemek kartı ve yan hak bütçelerinin bu beklentiler doğrultusunda şekillenmesi öngörülüyor.