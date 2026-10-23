Sıcak çatışma endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın yaklaşan kararları küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Hürmüz Boğazı resti ve Körfez'deki saldırılar sonrasında yatırımcılar güvenli liman altın ve gümüşü terk ederek dolara yönelirken, ons altın 4 bin 54 dolara, gram altın ise 6 bin 450 liraya geriledi.

Küresel finans piyasaları, artan jeopolitik riskler, tırmanan savaş senaryoları ve merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizliklerin gölgesinde tarihinin en hareketli ve gerilimli günlerinden birini yaşıyor. Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılar ekran başında endişeyle soluksuz bir takip sürdürürken, özellikle Orta Doğu'dan gelen sıcak haber akışı piyasalardaki tüm dengeleri altüst etti. ABD'den gelen sert askeri mesajlar, Suudi Arabistan'a yönelik tırmanan Husi saldırıları ve yaklaşan Fed toplantısı, küresel yatırımcıların risk algısını temelden sarstı.

Savaşın geniş alanlara yayılabileceği endişesi piyasalardaki likidite arayışını hızlandırırken, geleneksel olarak kriz dönemlerinde "güvenli liman" olarak görülen değerli metallerde sert bir satış dalgası yaşandı. Yatırımcıların altından hızla kaçarak nakde ve dolara sığınması, emtia piyasalarında büyük bir depreme yol açtı.

Altın ve Gümüş Piyasasında Sert Çakılma

Haftalardır piyasaların tepesinde Damoklesin kılıcı gibi sallanan jeopolitik gerginlikler, fiyatlar üzerinde aniden ağır bir baskı oluşturdu. Değerli metallerin amiral gemisi olan ons altın, piyasalardaki dalgalanmanın etkisiyle TSİ 17.00 itibarıyla 4 Ağustos'tan bu yana en düşük seviye olan 4 bin 54 dolara kadar geriledi. Ons altın tarafındaki bu sert çekilme, iç piyasada gram altın fiyatlarını da doğrudan vurdu.

Yatırımcısının gözü kulağı olan gram altın, aynı saat diliminde 6 bin 450 liraya kadar düşüş göstererek son dönemin en dikkat çekici kayıplarından birini yaşadı. Yalnızca altın değil, endüstriyel ve yatırım amaçlı en çok tercih edilen değerli metallerden biri olan gümüş de sert bir çakılma yaşayarak yatırımcısına büyük şok yaşattı. Altından çıkan sermayenin ABD Doları'na ve nakit varlıklara yönelmesi, emtia cephesindeki kan kaybını hızlandırdı.

Hürmüz Boğazı Krizi ve Jeopolitik Riskler

Piyasalardaki bu olağanüstü hareketliliğin arkasındaki ana katalizörlerden biri, Körfez bölgesinden gelen tehlikeli sinyaller oldu. Bölgesel çatışmaların dünya ticaretinin ve enerji koridorlarının kalbi olan Hürmüz Boğazı hattına sıçrama riski, küresel tedarik zincirini korkutuyor. Karşılıklı restleşmeler ve kritik enerji hatlarına yönelik saldırı iddiaları, uluslararası piyasalarda güven ortamını tamamen zedeledi.

Orta Doğu borsalarında tarihi kayıplar yaşanırken, yatırımcılar riskli varlık sepetlerini hızla tasfiye etme yoluna gitti. Savaş korkusunun hakim olduğu bu olağanüstü atmosferde, yatırımcıların altın yerine likiditesi en yüksek varlık olan dolara hücum etmesi, dolar endeksinin küresel çapta güç kazanmasına neden oldu.

Fed Kıskacı ve Para Politikalarındaki Belirsizlik

Piyasaları altüst eden bir diğer kritik unsur ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentiler oldu. Enflasyonla mücadele sürecinde faiz indirimlerinin hızı ve zamanlaması konusunda merkez bankası yetkililerinden gelen şahin mesajlar, piyasalardaki faiz baskısını artırdı. Küresel likiditenin daralacağı ve borçlanma maliyetlerinin yüksek kalacağı korkusu, faiz getirmeyen varlıklar olan altın ve gümüş üzerindeki satış baskısını körükledi.

Uzmanlar, hem jeopolitik cephedeki sıcak akışın hem de Fed odaklı makroekonomik verilerin önümüzdeki günlerde piyasaların yönünü belirlemede kritik rol oynamaya devam edeceğini belirtiyor. Yatırımcıların yüksek volatilite karşısında panik işlemlerden kaçınması ve portföy çeşitlendirmesine dikkat etmesi tavsiye edilirken, altın ve gümüşteki bu tarihi çekilmenin kalıcı olup olmayacağı merakla takip ediliyor.