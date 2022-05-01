Türk Doktordan Ülkemize Bayram Hediyesi!

Türk doktorun geliştirdiği yöntem Avrupa’da kabul gördü. En zor grubun gebelik oranları yüzde 36’dan 55’e çıktı. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, geliştirdiği yöntem ile bu kadınların hamile kalma oranını yüzde 36’dan yüzde 55’e çıkarmayı başardı. Öner, Avrupa Üreme Derneği tarafından kabul gören yöntemiyle literatüre girdi.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, literatüre giren yöntemini şu sözlerle anlatıyor:

“İlk defa yumurta cevabı azalmış kadınlarda kendi geliştirdiğimiz tüp bebek yöntemi ile dünya tıp literatürüne girdik. Yumurta cevabı azalmış grup; birinci olarak ileri kadın yaşı olan, ikincisi yumurta sayısı azalmış, üçüncü olarak daha önce başarısız tüp bebek denemesi olmuş ve yumurtaları gebelik getirecek seviyeye gelememiş kadınlar olarak tanımlanır ve tüp bebekte en zor grup olarak bilinir.

Tüp bebekte iyi bir embriyo elde etmek için iyi bir yumurta ve iyi bir sperm gerekir. Özellikle olgun ve döllenme kapasitesine sahip bir yumurta olması için yumurta olgunlaşma hormonunun yumurta toplamadan 36 saat önce yapılması ve belli bir seviyeye gelmesi gerekmektedir.

ÜÇLÜ KOMBİNASYON

Yumurtanın olgunlaşmasını uyaran LH hormonunun iğnelerle, ilaçla hastaya verilerek yumurta olgunlaşmasını sağlıyoruz. 36 saat sonra bu yumurtaları topluyoruz. Yıllardır tek bir ilaç kullanılıyordu, daha sonra ikili ilaç kullanımına başlandı. Biz de geliştirdiğimiz yöntemde üçlü ilaç kullanımına başladık. Yumurtanın daha olgun olması için LH gibi FSH ‘ında pik yapması gerekir. Yani sadece LH değil, FSH hormonunun da etkili olduğunu gösterdik ve bunu da yayınladık.

GEBELİK ORANLARINDA ARTIŞ GÖZLENDİ

Bu ileri yaş ve yumurta sayı ve cevabı azalmış olan zor grupta klasik tüp bebek yönteminde gebelik oranı bizim geliştirdiğimiz yöntemle yüzde 36’dan yüzde 55e çıktı.

Son yıllarda tüp bebekte ‘duo stimulasyon’ olarak tanımlanmış yöntemle daha fazla olgun yumurta elde edilirken gebelik oranları da artış gösterti. Bizim geliştirdiğimiz tüp bebek yöntemi olan ‘Triple stimulasyon’ ile ‘duo stimulasyon’a göre daha fazla olgun yumurta ve gebelik oranı elde ediliyor.”

TÜP BEBEĞİN OSCAR TÖRENİ

Bu yöntem ile yumurta sayısı azalmış hastalarda en yüksek gebelik oranı elde edildi. Çalışma, dünyanın en önemli tüp bebek kongresi olan Avrupa Üreme Derneği, ESHRE tarafından kabul gördü. ESHRE, dünyadaki en büyük tüp bebek kongresi yani tüp bebeğin Oscar töreni olarak da biliniyor.

Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner tarafından sunumu yapılıp tüm dünya ile paylaşılacak bu önemli gelişme ile tüp bebekte daha önce kaliteli gebelik getirecek yumurta elde edilememiş hastalar için umut olacak.