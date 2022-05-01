Başkent Yeşile Doyacak: Lodumlu Mahallesi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yeşilin Başkenti” kampanyası ile kent genelinde park ve rekreasyon alanı sayısını her geçen gün artırıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda 130 bin metrekarelik yeni bir parkı daha Ankara’ya kazandıracaklarını belirterek, “İhalesi tamamlanan ve içerisinde kreş, bisiklet yolları ve kaykay parkurunun da yer alacağı Lodumlu Mahallesi’ndeki parkı ekim ayında tamamlamayı planlıyoruz” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde başlattığı yeşil alan atağı devam ediyor.

7’DEN 70’E HERKESE HİTAP EDECEK PARK PROJESİNİ BAŞKAN YAVAŞ DUYURDU

Beytepe Akşemsettin Caddesi üzerinde yer alan alana Lodumlu Mahallesi Parkı’nın yapılacağını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, park projesi ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“ ‘Yeşilin Başkenti’ projeleri kapsamında 130 bin metrekarelik yeni bir parkımızı daha Ankara’mıza kazandırıyoruz. İhalesi tamamlanan ve içerisinde kreş, bisiklet yolları ve kaykay parkurunun da yer alacağı Lodumlu Mahallesi’ndeki parkı ekim ayında tamamlamayı planlıyoruz.”

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Proje ve Yapım İşleri Şube Müdürlüğü tarafından bayram sonrasında yapımına başlanacak ve 7’den 70’e herkese hitap edecek şekilde dizayn edilecek parkta; çay bahçesi, kreş, yaşlılar lokali, yönetim binası, büfe, WC, su deposu, güvenlik noktaları, kuru dere, çocuk oyun alanı, 795 metrelik bisiklet yolu, fitness alanı, koşu yolu, spor alanları (basketbol sahası, tenis kortu, mini futbol sahası), dış mekân masa tenisi, RC pisti, bisiklet ve modüler kaykay parkuru da olacak.

AÇIK SU KANALININ YER ALACAĞI PARKA 6 BİN AĞAÇ DİKİLECEK

Ekim ayında tamamlanması planlanan proje içerisinde alanın eğilimli yamacından gelecek yağmur sularının toplanarak su deposuna taşınmasını sağlayacak çakıl içeren u kesitli sığ açık kanal da yer alacak.

Yamaç bitkilendirilmesinde ise toprak erozyonunu önlemek amacıyla ibreli ağaç ve çalı türlerinin ağırlıkta kullanılacağı 95 bin metrekaresi yeşil alandan oluşacak parka 6 bin ağaç dikilecek.