01 May 2022 - 13:43- Magazin G: 01 May 2022 - 13:44

Türk popunun Barbie'sinden 'Dans' Yorumu! 'Güzel Dans Eden Ünlü Yok'

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Önümüzdeki ay Serdar Ortaç ile düet şarkısı için stüdyo çalışmalarını sürdüren Nihan Çelik şarkısına çekeceği klibi için ünlü koreograf Zafer Tunç ve 12 dansçıyla provalarını da sürdürüyor.

Türk popunun Barbie'sinden 'Dans' Yorumu! 'Güzel Dans Eden Ünlü Yok' mask
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Çıkardığı 'Yıldız' ve 'Bodrum Masalı' şarkılarıyla müzikseverlerden tam puan alan Türk Popunun son gözde ismi Barbie lakaplı Nihan Çelik “Güzel dans eden ünlü yok!” dedi.

Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de ve dans şovuyla da dikkatleri üzerine çekecek olan Nihan Çelik, “Türkiye ‘de hiçbir zaman dansa büyük bir ilgi gösterilmemiş. Dans her zaman sinema, tiyatro ve müziğin gölgesinde kalmış. Türkiye’de dansını çok beğendiğim ünlü bir isim henüz yok. Türkiye’de dans hep arka planda boşluk doldurmak için, dolgu malzemesi olarak kullanılıyor" dedi.

01 May 2022 - 13:43 - Magazin

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