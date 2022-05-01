Türk popunun Barbie'sinden 'Dans' Yorumu! 'Güzel Dans Eden Ünlü Yok'

Çıkardığı 'Yıldız' ve 'Bodrum Masalı' şarkılarıyla müzikseverlerden tam puan alan Türk Popunun son gözde ismi Barbie lakaplı Nihan Çelik “Güzel dans eden ünlü yok!” dedi.
Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de ve dans şovuyla da dikkatleri üzerine çekecek olan Nihan Çelik, “Türkiye ‘de hiçbir zaman dansa büyük bir ilgi gösterilmemiş. Dans her zaman sinema, tiyatro ve müziğin gölgesinde kalmış. Türkiye’de dansını çok beğendiğim ünlü bir isim henüz yok. Türkiye’de dans hep arka planda boşluk doldurmak için, dolgu malzemesi olarak kullanılıyor" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.