Rize Pazarspor ligde kaldı!

AJANS PAZAR / RİZE (İGFA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Pazarspor, 2021-2022 sezonunun 37. haftasında deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’a 1–0 yenildi.

Maça daha etkili başlayan taraf, grup şampiyon olan Pendikspor oldu. Karşılaşmanın 21. ve 44. dakikasında Görkem Bitin ve 30. dakikasında Sertaç Çam’ın attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Pazarspor’un golünü ise Muhammed Mustafa Yıldırım 45+3 te kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında çabaları sonuç vermeyen Pazarspor, sahadan 3 – 1 mağlup ayrıldı. Pazarspor, Akhisar Belediyespor’un sahasında Amedspor'a 2-1 yenilmesi sonucunda ligde kalmış oldu.