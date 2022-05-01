Rize Pazarspor ligde kaldı!

AJANS PAZAR / RİZE (İGFA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Pazarspor, 2021-2022 sezonunun 37. haftasında deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’a 1–0 yenildi.
Maça daha etkili başlayan taraf, grup şampiyon olan Pendikspor oldu. Karşılaşmanın 21. ve 44. dakikasında Görkem Bitin ve 30. dakikasında Sertaç Çam’ın attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Pazarspor’un golünü ise Muhammed Mustafa Yıldırım 45+3 te kaydetti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında çabaları sonuç vermeyen Pazarspor, sahadan 3 – 1 mağlup ayrıldı. Pazarspor, Akhisar Belediyespor’un sahasında Amedspor'a 2-1 yenilmesi sonucunda ligde kalmış oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.