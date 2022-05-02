02 May 2022 - 13:10- Magazin G: 02 May 2022 - 13:11

Sahnelere uzak kalan sanatçıların programları netleşiyor

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Pandemi dolaysahnelerden uzun bir süre uzak kalan sanatçılar, 2022 yılının Mayıs ayı ile birlikte sevenleri ile sahnelerinde buluşmaya başladı.
Sahnelere uzak kalan sanatçıların programları netleşiyor mask
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İSTANBUL (İGFA) - Pandemide 2 yıl boyunca eğlence sektörü mecburen kapalı kaldı. Koronavirüs salgını ile kapanan eğlence sektörü, yavaş yavaş hareketlenmeye başladı.

Ünlü isimler sahnelere bir bir
geri dönerken, mekanlar da sanatçıları tek tek ağırlamaya başladı.

Pandemi kurallarının hafifletilmesinin ardından ilk programını açıklayan mekanlardan birisi de
Ankara Çayyolu’nda bulunan Mascotte Clup oldu.

Demet Akalın, Ece Mumay, Serdar Ortaç, Hande Yener, Otilla gibi isimler, Mayıs ve Haziran ayı içinde Mascotte Clup’te sahne alacak.

11 Mayıs’ta Demet Akalın, 18 Mayıs’ta Serdar Ortaç, 25 Mayıs’ta Ece Mumay, 1 Haziran'da Hande Yener, 8 Haziran'da Otilla Mascotte’de sevenleri ile bulaşacak.

Unutulmaz sahne şovları yaşanacak ve sanatçıların açıklamaları magazin gündemini belirleyecek.

02 May 2022 - 13:10 - Magazin

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