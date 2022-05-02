Sahnelere uzak kalan sanatçıların programları netleşiyor

İSTANBUL (İGFA) - Pandemide 2 yıl boyunca eğlence sektörü mecburen kapalı kaldı. Koronavirüs salgını ile kapanan eğlence sektörü, yavaş yavaş hareketlenmeye başladı.
Ünlü isimler sahnelere bir bir
geri dönerken, mekanlar da sanatçıları tek tek ağırlamaya başladı.
Pandemi kurallarının hafifletilmesinin ardından ilk programını açıklayan mekanlardan birisi de
Ankara Çayyolu’nda bulunan Mascotte Clup oldu.
Demet Akalın, Ece Mumay, Serdar Ortaç, Hande Yener, Otilla gibi isimler, Mayıs ve Haziran ayı içinde Mascotte Clup’te sahne alacak.
11 Mayıs’ta Demet Akalın, 18 Mayıs’ta Serdar Ortaç, 25 Mayıs’ta Ece Mumay, 1 Haziran'da Hande Yener, 8 Haziran'da Otilla Mascotte’de sevenleri ile bulaşacak.
Unutulmaz sahne şovları yaşanacak ve sanatçıların açıklamaları magazin gündemini belirleyecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.