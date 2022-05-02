'Sağlıklı atıştırma' ana öğün oldu

İSTANBUL (İGFA) - Pandemi ile birlikte sağlıklı ve temiz içerikli ürünlere ilginin artmasıyla sağlıklı atıştırmalık sektörü büyük bir ivme kazandı.

Dünyada adeta bir yaşam tarzı haline gelen sağlıklı atıştırmalıklar, Türkiye’de de sıklıkla tüketilmeye başladı.

Sağlıklı atıştırmalık pazarının son yıllarda dünyada ve Türkiye’de katlanarak büyüme gösterdiğini belirten Zbarz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ebrul Gülkan, “ Pandemi sonrası tüketici alışkanlıkları da değişti.

Öncesinde sağlıklı atıştırmalıklar sadece kilo vermek amacıyla kullanılırdı. Pandemi, sağlıklı atıştırmalıkları beslenmenin bir parçası haline getirdi. Artık vücudun eksikliklerini gideren bir takviye görevi görmeye başladı.

Sağlıklı atıştırmalıklar artık hem çocuklar hem de yetişkinler için vücudun eksik olan protein, vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak amacıyla tüketiyor” dedi.

Yüksek doyurucu özelliği nedeniyle sağlıklı atıştırmalıkların ana öğün olarak tüketildiğini belirten Gülkan, “Sağlıklı atıştırmalıkları 7’den 70’e herkes tüketiyor. Ancak ağırlıklı olarak 18-40 yaş aralığı sıklıkla tercih ediyor. En çok sırasıyla ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya’da tüketiliyor. Ülkemizde de son 2 yılda ciddi bir rağbet gözlemliyoruz. Pandemi ile başlayan sağlıklı beslenme bilinciyle birlikte sektörün daha da büyüyeceğini öngörüyoruz” dedi.