03 May 2022 - 12:31- Belediyeler G: 03 May 2022 - 12:32

Çankaya'da Sanatla Buluşma Zamanı...

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Çankaya Belediyesi, mayıs ayında Başkentlileri, konserler, festivaller ve sergilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Mayıs ayında 10 sergi, 6 konser ve 25. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali ile dolu dolu geçecek.
Çankaya'da Sanatla Buluşma Zamanı... mask
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19 Mayıs'ı coşkuyla kutlamaya hazırlanan Çankaya Belediyesinin gençlere sürprizi ise Mor ve Ötesi Konseri olacak. Mor ve Ötesi en sevilen şarkılarıyla 19 Mayıs'ta Anıtkabir'in yanı başında Anıtpark'ta Çankayalılarla buluşacak. Çankaya Belediyesi, kültür sanat etkinlikleriyle Ankara’nın merkezi olmaya devam ediyor.

Sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesinin kültür merkezleri, mayıs ayında da etkinliklerle dolu olacak. Çankaya'nın kültür merkezlerinde bu ay 10 sergi, 6 konser ve 25. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali ile sanatseverleri buluşturacak.

MOR VE ÖTESİ ÇANKAYA'DA

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanan Çankaya Belediyesinin gençlere sürprizi ise Mor ve Ötesi Konseri olacak. Grup, en sevilen şarkılarıyla, 19 Mayıs'ta Anıtkabir'in yanı başında Anıtpark'ta Çankayalılarla buluşacak.

KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ

Her yıl Çankaya Belediyesinin desteğiyle sinema tutkunlarına kapılarını açan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu yıl 25'inci kez sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. 26 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin bu yılki teması "Herkes için Adil bir Dünya" olacak.  

"IŞIĞIMIZ ÇANKAYA'YI SARIYOR" 

10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda pek çok etkinlik hazırlayan Çankaya Belediyesi, 10 Mayıs haftası "Farklı Renkler Farklı Sesler" Korosu Konserini Çankayalılarla buluşturacak. Şef Sait Aksu’nun yöneteceği "Işığımız Çankaya'yı Sarıyor" konseri, 10 Mayıs'ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek. 

FAZLALIKLAR SERGİSİ FİKRET OTYAM'DA 

Çankaya'nın en yeni sanat merkezi Fikret Otyam Sanat Merkezi, yeni sezonda sanatçı Veli Aras Yalçınkaya'nın "Fazlalıklar" sergisine ev sahipliği yapacak. Yalçınkaya'nın "önemsiz görünen fazlalıklar" üzerine bir deney olarak nitelediği yeni sergi, 13 Mayıs - 6 Temmuz tarihleri arasında sanatseverleri konuk edecek. 

 

03 May 2022 - 12:31 - Belediyeler

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