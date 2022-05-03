03 May 2022 - 18:39- Belediyeler G: 03 May 2022 - 18:40

Keçiören'deki Ücretsiz Lunapark Bayramda Dolup Taşıyor...

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Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Fatih Caddesi üzerine inşa edilen ve bayram boyunca ücretsiz hizmet veren ‘Lunapark Çocukların Dünyası’ yoğun ilgi görüyor.
Keçiören'deki Ücretsiz Lunapark Bayramda Dolup Taşıyor... mask
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4-8 yaş grubu miniklere hitap eden lunaparkta çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor. Lunaparkın bayram hediyesi olarak bayram boyunca ücretsiz hizmet vereceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Rengârenk oyuncakların yer aldığı Lunaparkımızda; su kanosu, kanguru, laleli küçük salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü tren yer alıyor.

Çocuklarımız Keçiören dışına çıkmadan burada gönüllerince eğleniyor. Onların yüzündeki tebessüm de bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.” dedi.

03 May 2022 - 18:39 - Belediyeler

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