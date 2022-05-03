Keçiören'deki Ücretsiz Lunapark Bayramda Dolup Taşıyor...

4-8 yaş grubu miniklere hitap eden lunaparkta çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor. Lunaparkın bayram hediyesi olarak bayram boyunca ücretsiz hizmet vereceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Rengârenk oyuncakların yer aldığı Lunaparkımızda; su kanosu, kanguru, laleli küçük salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü tren yer alıyor.
Çocuklarımız Keçiören dışına çıkmadan burada gönüllerince eğleniyor. Onların yüzündeki tebessüm de bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.