Keçiören'deki Ücretsiz Lunapark Bayramda Dolup Taşıyor...

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4-8 yaş grubu miniklere hitap eden lunaparkta çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor. Lunaparkın bayram hediyesi olarak bayram boyunca ücretsiz hizmet vereceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Rengârenk oyuncakların yer aldığı Lunaparkımızda; su kanosu, kanguru, laleli küçük salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü tren yer alıyor.

Çocuklarımız Keçiören dışına çıkmadan burada gönüllerince eğleniyor. Onların yüzündeki tebessüm de bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.” dedi.